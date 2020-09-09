宅經濟興起，東森(2614)旗下轉投資東森購物8月營收高達17.3億元，年增率12%、單月獲利1.36億元，累計前8月每股盈餘達8.4元，下半年進入造節旺季，東森購物網首度推出的「99划算購物節」，並整合線上線下通路，利用品牌、數據、行銷三方串聯強攻，預計可帶動30%業績，東森集團總裁王令麟表示，今年東森購物的營收目標是247億元、每股盈餘可望超越10元以上。

根據經濟部資料顯示，2020年上半年零售業網路銷售額已達1587億元，網購占零售業營業額比重8.8%，銷售持續增長。

受惠七夕、父親節、中元節重要檔期，帶動消費動能，東森購物8月營收高達17.3億元，年增率12%、單月獲利1.36億元，累計前8月營收達135.9億元、獲利8.56億元，較去年同期成長188%，每股盈餘達8.4元。

受惠宅經濟與防疫題材，民眾保健意識抬頭，帶動保健食品類業績成長，根據內部銷售數據顯示，2020年1-8月保健食品業績年增28%，出貨件數突破180萬件，比去年同期成長32%，其中如鴕鳥龜鹿精、葉黃素與鈣片等商品頗受消費者青睞。

東森購物表示，除了保健食品業績長紅，下半年進入造節旺季，東森購物網首度推出的「99划算購物節」拉開序幕，不僅祭出精選大牌夯品、熱銷3C及家電、旅遊住宿等下殺優惠，而消費滿3999元，再送999折價券，同時也整合線上線下通路，並利用品牌、數據、行銷三方串聯強攻，滿足會員選購需求，提高結帳率，預計可帶動30%業績，今年下半年營運樂觀，業績可望再創新高。

東森集團總裁王令麟表示，未來更將提供更多、更好的獨家限定食品與生活用品及服務給全體會員，下一步更將推廣至亞洲和全球各地，今年東森購物的營收目標是247億、每股盈餘可望超越10元以上。

(時報資訊)