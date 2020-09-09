連鎖餐飲集團瓦城（2729）受惠餐飲市場回溫，暑期及父親節聚餐需求暢旺，2020年8月合併營收續「雙升」至4.9億元，改寫同期新高、亦創歷史第3高。展望後市，集團將持續以「3助力3推進」方針衝刺成長動能，看好下半年營運動能可望持續轉強。

瓦城公布8月自結合併營收達4.9億元，較7月4.38億元成長11.88％、較去年同期4.77億元成長2.68％，改寫同期新高、亦創歷史第3高。累計前8月合併營收30.55億元，較去年同期33.75億元減少9.48％，仍創同期次高，衰退幅度較前7月11.49％持續收斂。

瓦城8月營收成長動能暢旺，主要受惠父親節及暑期聚餐需求暢旺，父親節當周周末的六都重要商圈門市，翻桌率最高達近7次、超越去年同期。同時，集團結合行銷活動及振興優惠，瞄準親子出遊及家庭聚餐商機，帶動熱門商圈門市來客數大增，挹注營運成長動能。

展望後市，瓦城看好市場具內需暢旺、熱夏商機、振興政策等3大助力，對此強化安心餐廳、研發新菜、啟動展店等3大推進方針，持續以「3助力3推進」方針，衝刺下半年營運成長動能，力拚獲利持穩向上。

因應後疫情時代，越來越多消費者自實體通路移轉至數位平台消費，瓦城進行生活數位平台改版，將LINE官方帳號全新升級成「wa10瓦城」，概括旗下7大品牌，並限期推出多重優惠，全力搶攻線上會員。

展店方面，瓦城旗下「時時香」將於17日正式進駐中壢大江購物中心，為該品牌首次進駐桃園，達成全台六都布局、達10家分店新里程碑。同時，集團看好餐飲市場需求加溫，陸續祭出多檔行銷活動積極吸客，看好下半年營運動能可望持續轉強。

(時報資訊)