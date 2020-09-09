華碩(2357)8月集團營收為432億元，年增41%，創2017年3月以來單月新高，單月品牌營收為403億元，年增44%。9月華碩再發表的輕薄NB主力新品，將為4Q至明年1Q銷售添柴火。

華碩指出，8月主要產品線的營收均顯著成長。因應遠距工作、遠距學習、遠距娛樂的不同需求，華碩已針對各用戶族群，妥善設定及執行以用戶為核心的分眾聚焦策略，透過設計思維及用戶推薦度等面向，強化與使用者的連結及累積品牌價值，對未來數季的營運展望持正面樂觀看法，並設定積極成長目標。

華碩在9月初針對輕薄筆電主力產品線的新品發布會《Built for Brilliance》，針對ASUS品牌旗下ZenBook系列、商用熱銷機ExpertBook B9，發表全系列升級新品，預期將於第四季到明年第一季接續為其銷售添柴火。

今年以來PC產業意外受「疫」良多，華碩在上半年銷售供不應求、下半年訂單能見度到年底的「疫」外好年下，仍持續針對下一代產品優化使用體驗。延續去年啟動的英特爾的雅典娜筆電創新計畫，華碩新一代的主力輕薄筆電產品，搭載英特爾最新Core i7以上CPU，及內建的英特爾Xe顯卡，強調有更流暢影音功能、高效能運作及長效電力等特色。

(時報資訊)