台驊投控（2636）8月份合併營收為12.65億元，年增31.09％，月增3.75％，海運業務，8月營收高達8.04億元，年增45.40％，月增9.68％，成為下半年主要成長動能。累積1~8月合併營收88.9億元，年增21.15％。

海運貨量需求因防疫物資、居家辦公、工廠復工及海運傳統旺季等帶動成長。海運運價因長程線缺櫃及缺艙等情況調漲，以亞洲出口美國長程線為例，8月底美國西岸航線運價為每大箱（40呎櫃）3,640美元，較7月底成長15％，較去年同期成長125％；美國東岸航線運價為每大箱4,200美元，較7月底成長20％。9月份貨量運輸需求持續暢旺，缺艙缺櫃情況未解，航商自9月初起陸續調漲運費價格，美國線運價美西部分約為近40年新高，美東有機會創近20年新高。

空運業務，第四季電子新品陸續上市，帶動7~8月份亞洲區間電子零組件運輸需求逐步成長，加上遠距辦公及教學對筆電及相關電子產品消費增加，8月份空運營收達3.27億元，年增25.86％。

9月份起進入電子大廠出貨潮，包含半導體、伺服器、手機及筆電等相關電子產品運輸需求將會成長，目前航空艙位供給仍然吃緊，已接獲航空漲價通知，價量雙漲可期。

整體來看，目前全球疫情仍持續延燒，在疫苗還未上市前，各國防疫措施不會鬆懈。過去各國僅能靠全面封城抑制病毒擴散，造成部分經貿活動停擺，目前全球已逐步建立防疫機制，亞洲地區多數國家的工廠已復工，歐美地區雖然部份城市仍採居家辦公，但大部分工廠已正常運營，預期第三季全球貿易量逐步回溫，並優於第二季，特別是海運業務，預期可接力空運，成為下半年主要成長動能。

(工商 )