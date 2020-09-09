科技部今日舉行「萌芽計畫10週年記者會」，邀請當年推動萌芽計劃，時任國科會主委的前副總統陳建仁回娘家。科技部表示，10年間協助實驗室科研成果走向市場，已有超過73家以學術前瞻科技成立的新創公司，累計吸引超過25億民間資金投入。

科技部表示，自民國96年起，在當時行政院國家科學委員會主委陳建仁和副主委吳政忠推動下，邀請中研院院士王佑曾主持「台灣學術里程與科技前瞻」計畫，民國100年科技部接續推動「研發成果萌芽計畫」，迄今10年的時間，協助實驗室科研成果走向市場，已有超過73家以學術前瞻科技成立的新創公司，累計吸引超過25億民間資金投入。

萌芽計畫成功培育的新創團隊，例如安盟生技、柏勝生技、炳碩生醫、普瑞博生技等，經過時間的淬鍊與團隊的努力，也已陸續獲得FDA、CE、TFDA等認證，成功跨越科學與商業的鴻溝，展現重大研發成果的市場價值。

吳政忠指出，政府推動創新創業，需要跨部會齊心協力，才能共同把餅做大。未來科技部除持續支持前瞻技術商業化外，將與經濟部、國發會深化合作，加強鏈結國際資金來台，同時幫助科技新創走向國際，爭取全球市場機會。政府會扮演新創最有力的後盾，打造台灣成為科技創新之島。

(工商 )