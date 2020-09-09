疫後醫療、戶外訂單增溫，八貫（1342）8月營收1.49億元，月增18.49％，創今年單月新高 ；前8月營收9.97億元，年增率2.66％。八貫表示，下半年因疫情受益的產業訂單會持續成長，加上部分遞延出貨的訂單漸恢復出貨，營運衝刺看俏，全年表現審慎樂觀以待。

因應市場規模及應用領域持續成長，八貫斥資近4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並已取得經濟部「根留臺灣企業」資格核定及ISO 14001認證，規劃導入智慧化高周波產線，預計明年第二季量產，將為中長期營運再添動能。

八貫為全球少數擁有TPU研發、並具有二次/三次加工的技術能力，專攻與醫療、救生、戶外有關之高階產品，客戶多為歐美知名一線品牌大廠。今年因新冠疫情肆虐，歐美醫療資源需求持續強勁，推升公司醫療產品（各式醫療等級氣墊床及組件等）出貨向上成長。

另外，隨各國疫情解封對戶外休閒管制開放，歐美民眾崇尚戶外休閒活動而逐漸回復常態，亦帶動戶外產品訂單逐步回溫。

八貫指出，研發之逃生滑梯（Silde）布料歷經2年通過原廠嚴格驗證，8月已接獲正式訂單，將於第四季陸續出貨，對下半年業績將有明顯挹注。

(工商 )