循環經濟是台灣既定的發展策略與方向，為了持續推進循環經濟理念，經濟部工業局9日舉辦 「Link and Loop:循環經濟品牌供應鏈交流會議」，並邀請科思創聚碳酸酯永續發展解決方案全球專案經理吳暐婷分享科思創如何透過全方位的措施實踐循環經濟，及該理念下相關的成功案例，並於該會議第二階段以循環材料小組導師的身份，與國內外供應商進行面對面的討論與分享。「完美閉環，共創精彩」是科思創的願景，科思創目前也在經濟部工業局與中華經濟研究院的積極協助下，尋找台灣在地合作夥伴，並獲得初步進展。

現今產業大多由一種遵循「取用，製造，丟棄」生產模式的線性經濟所組成，而這樣的經濟模式，雖然生產製造過程簡單，但卻耗盡了有限的資源，並對環境和人類健康造成負面影響。相較之下，循環經濟則是一種再生系統，透過減緩資源消耗與關閉循環等，大幅減少資源投入和浪費。例如，某種產業若使用生物基或合成材料製成產品，循環經濟則尋求以更高的品質和更長的壽命優化其產品的使用。當這些由合成材料製成的產品已達到其生命週期的末端時，它們可以被拆卸並且其部件可以被重複使用或回收。

以年初科思創與中國農夫山泉和聚碳酸酯回收企業的三方合作來說。科思創即透過該合作，進一步優化農夫山泉19升聚碳酸酯水桶的回收效率，提高回收過程的可追溯性與回收品質，透過進一步加工，製成高性能回收塑膠，並再次應用於電子電器、家電及汽車等產業，也讓不再使用的水桶重獲新生。科思創目前也在經濟部工業局與中華經濟研究院的積極協助與媒合下，取得與台灣在地夥伴合作的初步進展。

科思創聚碳酸酯永續發展解決方案全球專案經理吳暐婷表示，科思創感謝工業局與中經院的協助與支持，相信透過『人類、地球、利潤』的原則可以更永續地發展業務。做為聚碳酸酯的發明者，我們更致力於透過與價值鏈夥伴合作，來實現聚碳酸酯的回收增值使用，促進循環經濟發展，進而實現「完美閉環，共創精彩」的願景。

(工商 )