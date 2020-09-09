即時預訂都會享樂平台 FunNow 成立將滿 5 週年，挺過 COVID-19 疫情浪潮，交出營業額年成長 60%的成績單，今（9）日正式宣告品牌升級！不僅更換新品牌視覺，加碼喊出「Last minute unlimited.」口號，期待打造「即樂主義」品牌形象，更攜手全台品牌夥伴，提供全方位即時預訂服務。

FunNow 自 2015 年成立以來，致力推動即時預訂、說走就走的生活態度，消費者最快可在 FunNow 上訂購 15 分鐘後的服務。根據 FunNow 內部調查顯示，在 FunNow 的活躍使用者中，有 85%用戶預訂 24 小時內行程、50%用戶預訂1小時內行程，比例超出預期，足以顯示即時預訂市場潛力不小。

FunNow 在 2020 年上半年面對疫情時，優先發放 300 萬元振興券給平台消費者，同時加速協助合作店家數位轉型，不僅為旅宿及按摩店家夥伴補進 2 成業績，品牌本身營收更較2019年同期成長 60%，FunNow 也在品牌 5 週年之際，宣告品牌升級。

過去五年， FunNow 已落地台灣、日本、香港、馬來西亞等 9 個城市。展望 2021 年，FunNow 將持續深耕台灣市場，專注於在地都會娛樂產業的即時預訂服務。此外，也將搶佔日本與東南亞各大城市，提供都會消費者便利的即時預訂服務。

截至目前，FunNow 平台累積全亞洲 4000 家以上合作商家，包含旅宿、按摩、餐酒等十多種產業。面對即將到來的中秋連假， FunNow 同步揭曉專屬行程，圓山烤肉套組優惠，讓團圓更有趣；此外，甫公布的 2020 台北台中米其林名單， FunNow 為米其林官方獨家線上預訂平台，從必比登、米其林餐盤到星級餐廳如 Longtail、請客樓等，饕客們都能在 App 裡快速瀏覽多間菜單、價格、以及 30 天內的空位資訊，最快能預訂 15 分鐘後的座位。

此外，針對頗受台灣或是國外旅客喜愛的按摩服務， FunNow 是全台第一個推出線上預訂按摩療程的業者，迄今為止已與大台北與台中地區8成的合法按摩商家合作，近日亦結合知名金樂按摩養身會館，率先於安和店推出全台首創可指定師傅的服務，讓身心一起舒暢。

FunNow 積極跨足多元產業，隨著品牌升級後，並挾帶合作夥伴的支持，FunNow 期待為市場掀起革命，不只從「預訂」到「即時預訂」，更要從「單一產業」預訂，做到「全產業」預訂。也期許能為亞洲各大城市的消費者帶來全方位的即時服務，並和亞洲在地商家搭建夥伴關係，建立未來新商業模式發展。

(科技)