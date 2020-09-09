晶華酒店延續郵輪式度假體驗的模式，9月20至25日邀請到擁有「中醫大腦」之稱、致力於結合大數據分析科技及中醫科學的張南雄博士，推出「24小時啟動智能養生專案」，邀請房客透過與博士的茶敘時間，學習如何保養自己的身體。10月9日至11日則與美國的瑜珈大師Darryl Trimmer以及Sean Gale合作，展開三天兩夜的「挺身而靜．瑜珈正念旅程」，住宿期間可以跟著大師學習6堂幫助身心靈成長的瑜珈課程。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「我們希望把自身對於健康衛生、保健養生的關心與重視延續到消費者身上，透過AI中醫以及瑜珈生活等多位養生大師的智慧分享，讓入住晶華酒店房客，擁有前來城市度假的理由，並找到讓旅程更美好的意義。」

晶華再度邀請到各界大師登船、豐富吃喝玩樂買「學」的活動內容，此次的學程走到健康養生，邀請到張南雄博士主導「 24小時啟動智能養生專案」，張博士擁有柏克萊以及史丹福大學的高學歷，從科技的角度去解讀中醫，取得中醫資格之後創辦了「問止中醫」，將中醫與大數據的電腦演算工具相互結合，完成了擁有「中醫大腦」之稱的AI人工智慧漢方諮詢系統，系統內建置了上萬筆臨床症狀以及建議的舒緩方法。

參加此一住房專案的房客除可入住晶華酒店寬敞舒適的豪華客房，體驗連續4年榮獲「World SPA Awards 世界SPA大獎」全台最佳飯店SPA首獎-沐蘭SPA之漢方草本療程(價值4,950元)外、更安排有一場與張南雄博士面對面的「養生工作坊茶敘」，透過近距離的教學與訪談，更加認識自己的身體，並獲得專屬的保健良方。專案每房兩人成行、包含翌日栢麗廳早餐及沐蘭SPA漢方草本療程一套、每晚6,800元。

透過中醫知識養生的同時，可以讓身心靈平衡的瑜珈也是全球性的養生保健潮流，隨著好萊塢大片「享受吧！一個人的旅程」的推出，瑜珈修行（Yoga Retreat）成為都會女子熱愛的休閒健身活動，晶華酒店搭上這波修養身心的瑜珈熱潮、特別邀請到Darryl Trimmer和Sean Gale兩位經過美國瑜珈聯盟認證的大師，規劃出三天兩夜的「挺身而靜．瑜珈正念旅程」住房專案，房客在入住期間可以跟著大師進行「呼吸靜坐冥想」、「流暢瑜珈」、「正念工作坊」、「關節靈活性工作坊」…等6堂課程，在14與15號公園享受城市綠洲中進行戶外瑜珈的自在寫意，專案每人每晚4,950元起、包含栢麗廳每日早餐、入住當日的晚餐、第二天的Yogi風格茶敘。

(中時 )