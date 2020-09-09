交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦9日到林口交流道會勘，記者針對侯、燦2人互動、2024總統大選提問，記者詢問鄭文燦「這條路直通凱道嗎？」鄭回應「這句話就是口水。」

侯、鄭執政滿意度高，記者詢問經驗可以複製全台嗎？鄭文燦說，我們3位都擔任過直轄市長，努力做事。而認真完成每個問題，就是地方治理。他表示，共好是我們的理念，新北跟桃園要共好，中央跟地方要共好。侯友宜則說，認真打拚、部會首長跟地方民意首長做出讓市民有感的成績，這是最感動的一件事，並讓市民感受到城市的進步。

記者也問，林佳龍致詞時，有提到侯、鄭是績優股，2024大選，林會選哪一組？林佳龍回應，他可以體會直轄市長的心情，就是跟時間賽跑，盼為地方留下可長、可久的建設，他擔任交通部長也是用這樣的心情出發。針對2024大選人選，林表示，相信任何民選的縣市首長，他們的表現民眾都有目共睹。

另外侯、鄭2人在致詞時，對林口A交流道政策有些意見，記者也詢問有較勁的感覺？侯友宜說，難免大家有不一樣的意見，大家評估出來最重要。鄭文燦則說，未來通車那天，「會記得我跟林佳龍部長、侯市長站在這邊，努力找出一條路。」他表示，國家重大建設，口水會結束、建設會留下來。記者問「這條路直通凱道嗎？」鄭文燦則回「這句話就是口水。」

(中時 )