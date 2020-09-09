該工廠業者表示，是前業者尚未妥善處理才會導致油漬汙染新街溪，也表明會負起責任進行清理。（桃園市環保局提供／姜霏桃園傳真）

環保局9日接獲通報，大園區軍史公園旁新街溪有1大片廢油漬，環保局趕緊派員前往現場，往上游追查後發現於古亭路1家化學製品製造工廠未妥善清理廠內油污，導致該油漬沿廠內雨水收集陰井續流至新街溪造成河川汙染。

環保局進廠稽查後發現該廠從事化學製品製造業，稽查員於廠內雨水溝除發現有油汙殘留外，雨水收集陰井也有殘留油汙，業者表示所殘留的油汙是前業者所遺留的，尚未清理完成才導致油汙流至廠外溝渠續流導致新街溪汙染，也表示會負起責任進行清理。

環保局立即請業者先鋪設攔油索及吸油棉緊急應變，避免新街溪汙染持續擴大，當場依違反水汙染防治法第30條告發處分，最高可處新台幣300萬元罰鍰，並限期於16日前完成改善。

議員徐其萬表示，9日早上8時許接到民眾反映新街溪有油漬，立即通報環保局，所幸及早發現，尚未整個河床都被汙染，但當時工廠的出水口還有油渣，要求環保局及業者迅速處理，避免油汙擴大。徐其萬說，此區為農業區並非工業區，因此許多工廠都並未設置汙水處理設備，若未妥善處理油汙，魚群會拒絕靠近河岸，進而影響養魚業者及漁民。

(中時 )