新光保全事業群－新光電通，攜手通信網路商－優納比科技及智慧水表製造商－銓準科技，獲得臺北市自來水事業處智慧水表建置工程的部分執行計畫。臺北自來水事業處自去年（2019）起分12年，計畫逐步把臺北市約170萬用戶的傳統水表汰換為智慧水表，而台灣自來水公司約有700萬戶，亦有10年換裝智慧水表之規畫。

智慧時代來臨，知識密集產業伴隨資訊科技蓬勃的發展，透過通訊技術的變革、科技產品的研發，除了改變舊有的全球經濟產業結構，更顛覆人們傳統生活型態，有限的能源已無法負荷人口的快速成長，當代都市中最為急迫的問題便是能源管理，水資源重要且珍貴，水資源的缺乏可直接影響人類的生存與健康，唯有管理得當，才得再次利用。

在大多智慧城市的水資源規劃中，多是利用計量管理的方式建構智慧水網，新光電通與SigFox無線通信網路商－優納比科技、智慧水表大廠－銓準科技合作，在符合國家水利署用水設備標準及臺北自來水事業處規範下，成功整合智慧水表與無線傳訊模組等相關技術，順利取得共2,258組的智慧水表營運建置，其地區包含中山、內湖、信義、松山、南港等區域，並預定於明年（2021）三月底前完成建置作業。

智慧水表具有多項優點，除對水量的監控外，同時也可對用水品質狀態做即時動態監測；通訊模組更可直接傳送水表使用度數，無需人工抄錶，省時省力，也不用擔心打擾到住戶。另外，民眾透過網路即可查詢即時用水量，有效管理並節約用水；亦可主動偵測漏水並設定警訊通知，以避免異常狀況持續發生。臺北自來水事業處更希望藉由智慧水表的普及，提供包括水質水量監測、水安全、節水等結合便民服務平台功能，以提昇用水的服務價值及其利用效率。

水資源的數據時代已然展開，新光電通表示，物聯網是實現智慧水表即時取得水資源與用水行為數據的關鍵技術。選用適合的通訊網路與智慧終端設備，結合物聯網服務平台，即能完整實現智慧城市的便民應用。新光電通除了智慧水表外，亦期能進軍智慧瓦斯錶、智慧家庭、能源管理等AIoT領域，逐步實踐與貢獻企業的社會責任。

(中時 )