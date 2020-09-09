水保局台中分局舉辦遊里山龍昇生態觀察家活動，帶領小朋友了解客家埤塘文化。（謝明俊攝）

石虎生態教師帶領龍昇國小學生透過石虎攝影機了解石虎生活狀態。（謝明俊攝）

造橋龍昇村是水保局打造全台30個里山社區之一，以村內星羅棋布的埤塘為重心，強化社區生態保育功能，成為石虎最佳棲地，為了傳承客家埤塘文化及石虎保育等生態課題，9日下午特別安排龍昇國小全校師生，到老埤塘實地見證客家埤塘文化，將生態保育觀念深植下一代。

龍昇村除了擁有大潭等美麗的天然景觀外，近10年來，村內地方人士如龍昇社區發展協會理事長林聰明、鄉代古育誌、村長陳吳滿玉等人，都積極參與水保局里山社區合作夥伴，恢復自然生態的生產地景，以最自然的地貌，從事傳統農業生產，展現給外地遊客欣賞最純樸的客家鄉野風貌、人文，吸引了許多學校前來舉辦課外教學。

龍昇村全力維護生態，村內擁有許多大小埤塘，是過去農村內扮演水利灌溉及儲水的重要角色，在客家文化中擁有舉足輕重的地位，尤其是埤塘內放養的魚類，是先民補充營養的重要來源，因此，傳承了解埤塘文化也成了打造里山社區重要的文化課程之一。

全校學生僅19人的龍昇國小，就位在龍昇村內，因此，認識自己生活的自然環境，就成為學校最重的文化課程，在水保局台中分局的協助下，龍昇國小新任校長王世文，在開學的第一周，帶領全校師生，前往古育誌老家埤塘、秋水自然生態農場進行生態教學，讓小朋友學習客家人是如何利用埤塘？香蕉是如何長大的？石虎監視器拍到石虎的萌樣，以及如何用蘋果悶熟香蕉，傳承過往客家農庄人的生活智慧。

(中時 )