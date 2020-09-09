三峽大壩PSInSAR變形分析成果，上游右岸茅坪溪防護壩有輕微下陷趨勢(5mm／yr

LOS)，三峽大壩本身並無明顯變形。照片中央大學太空及遙測研究中心提供。(李侑珊台北傳真)

中央大學太空及遙測研究中心利用多元衛星，遙測大陸7月長江水患淹水區域，並首度使用直接接收的50公分超高解析衛星影像，建立三峽大壩的3D模型。觀測發現，三峽大壩除水庫右岸防護土石壩，輕微下陷，壩體並無明顯變形。

大陸南方地區自5月下旬大範圍的強降雨，連續40天發布暴雨警報，長江、淮河流域受暴雨影響進而引發嚴重洪患，除中下游民眾受水患影響之外，長江三峽大壩之防洪、洩洪能力以及壩體的安危，一再受到關注。

中央大學太遙中心以雷達影像變遷分析技術，進行長江中下游淹水範圍的判釋，並配合全球土地利用資訊進行空間分析，發現約有1萬8千平方公里的土地被洪水淹沒，其中有超過1萬平方公里為耕地，相當3分之1個台灣，城鎮、村落等被淹面積超過2千平方公里，相當8個台北市面積。

洪水事件也使得三峽大壩的功能與安全再度受到各界關注。中央大學太遙中心利用永久散射體雷達差分干涉 (PSInSAR) 技術，分析三峽大壩的長期變形狀況，發現三峽大壩上游不遠處，水庫右岸的茅坪溪防護土石壩的壩體中段上部，觀察到有輕微的下陷趨勢，大致上沿衛星觀測方向，每年下沈約5mm。

外界最關心的三峽大壩的壩體表面，則未發現明顯的變形或破壞。中央大學太遙中心分析自2015年至今的雷達衛星影像的結果顯示，三峽大壩的壩體相當穩定，除了不同蓄水高度及溫度造成的週期性彈性變形外，壩體本身並無明顯的沈陷、抬升、或變形。檢視以衛星立體測繪建立的三峽大壩3D模型，也沒有發現明顯的破壞或變形。

中央大學表示，太遙中心今年成為歐盟空中巴士公司Pléiades超高解析衛星的直接接收站，能直接接收高達50公分解析力的光學衛星影像，並可提供最高25公分解析力的TerraSAR-X 雷達衛星影像。搭配之前已直接接收的SPOT衛星及其他衛星資料，成為及時災害調查分析及防救災決策支援的利器。

(旺報 )