台灣行動支付越來越普及，串聯遠東集團關係企業全通路所共同推出的行動支付「HAPPY GO Pay」上市滿週年繳出亮眼成績，綁定率、綁卡數及交易卡數均逐季提升，資策會MIC今年針對台灣用戶最常使用的行動支付調查，HAPPY GO Pay推出時間最短依然榮登通路限定型的第五名。HAPPY GO Pay即日起推出「歡慶週年百萬點回饋」活動，登入HAPPY GO App參與小遊戲答題即可獲得1點，綁定HAPPY GO Pay單筆消費最低100元再得100點！

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，HAPPY GO Pay是唯一可串接遠東集團百貨量販等各通路APP的支付工具，因此持續提升活躍用戶為強化競爭力的關鍵，加上受疫情影響也使行動支付使用率攀升，根據Q2消費數據顯示，綁卡數與交易卡數均較前季提升二成。

第二季陸續增加合作銀行、擴充使用通路，以及疫情趨緩後搭配百貨公司母親節檔期優惠，成為卡友消費力爆發關鍵，HAPPY GO Pay的總交易金額有八成都在二大百貨通路，而單月累積消費高達四萬元以上的高消費力卡友，總消費金額更較去年同期成長九成。看好行動支付交易金額持續攀升，未來將更積極拓展更多相關應用，包括停車繳費、信用卡分期、百貨周年慶的紅利點數兌換等，特別是即將進入百貨公司第四季重要的周年慶檔期，期盼使用率能持續提升並再次帶動會員卡友的消費力道。

歡慶HAPPY GO Pay上市滿週年，HAPPY GO App也順應推出小遊戲，9／8至9／10登入App參加票選活動，選出自己最愛的回饋方式，即可獲得點數，選項包含「單筆滿額贈點數」、「週三會員日，點數3倍送」、「期間限定，單筆10倍送」等平常較受卡友喜愛的方式，希望藉由遊戲互動方式更了解卡友喜好。另外，9／30前完成指定任務，首次綁定HAPPY GO Pay的新戶，單筆消費滿100元再贈100點，原有客戶則單筆消費滿500元即回饋100點。

隨著即將迎接台灣後疫首場周年慶，HAPPY GO祭出「HAPPY GO Pay狂抽200萬點」活動，主打週慶首四日天天抽萬點吸引卡友，在全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、愛買、TheMall遠企購物中心及friDay購物各通路的週慶檔期時間使用HAPPY GO Pay單筆消費滿100元，就有機會得到10,000點；另外，週年慶檔期間於愛買消費累積滿3,000元或其餘指定通路消費達3萬元，再贈30,000點抽獎機會。

(中時 )