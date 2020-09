台灣行動支付越來越普及,串聯遠東集團關係企業全通路所共同推出的行動支付「HAPPY GO Pay」上市滿週年繳出亮眼成績,綁定率、綁卡數及交易卡數均逐季提升,資策會MIC今年針對台灣用戶最常使用的行動支付調查,HAPPY GO Pay推出時間最短依然榮登通路限定型的第五名。HAPPY GO Pay即日起推出「歡慶週年百萬點回饋」活動,登入HAPPY GO App參與小遊戲答題即可獲得1點,綁定HAPPY GO Pay單筆消費最低100元再得100點!

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示,HAPPY GO Pay是唯一可串接遠東集團百貨量販等各通路APP的支付工具,因此持續提升活躍用戶為強化競爭力的關鍵,加上受疫情影響也使行動支付使用率攀升,根據Q2消費數據顯示,綁卡數與交易卡數均較前季提升二成。

第二季陸續增加合作銀行、擴充使用通路,以及疫情趨緩後搭配百貨公司母親節檔期優惠,成為卡友消費力爆發關鍵,HAPPY GO Pay的總交易金額有八成都在二大百貨通路,而單月累積消費高達四萬元以上的高消費力卡友,總消費金額更較去年同期成長九成。看好行動支付交易金額持續攀升,未來將更積極拓展更多相關應用,包括停車繳費、信用卡分期、百貨周年慶的紅利點數兌換等,特別是即將進入百貨公司第四季重要的周年慶檔期,期盼使用率能持續提升並再次帶動會員卡友的消費力道。

歡慶HAPPY GO Pay上市滿週年,HAPPY GO App也順應推出小遊戲,9/8至9/10登入App參加票選活動,選出自己最愛的回饋方式,即可獲得點數,選項包含「單筆滿額贈點數」、「週三會員日,點數3倍送」、「期間限定,單筆10倍送」等平常較受卡友喜愛的方式,希望藉由遊戲互動方式更了解卡友喜好。另外,9/30前完成指定任務,首次綁定HAPPY GO Pay的新戶,單筆消費滿100元再贈100點,原有客戶則單筆消費滿500元即回饋100點。

隨著即將迎接台灣後疫首場周年慶,HAPPY GO祭出「HAPPY GO Pay狂抽200萬點」活動,主打週慶首四日天天抽萬點吸引卡友,在全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、愛買、TheMall遠企購物中心及friDay購物各通路的週慶檔期時間使用HAPPY GO Pay單筆消費滿100元,就有機會得到10,000點;另外,週年慶檔期間於愛買消費累積滿3,000元或其餘指定通路消費達3萬元,再贈30,000點抽獎機會。

(中時 )