加利公司疑以陸製口罩混充台製醫用口罩，台北市政府法務局消保官及新北市政府消保官9日前往新北八里廠瞭解首日受理「非實名制」加利口罩退款情形，截至下午2點，加利回收286盒17片，共計退款7萬1585元。加利公司也新增郵寄退款的方式，讓居住在外縣市或不便前往退款的民眾能更便利。

消保官指出，加利公司承諾，消費者如要辦理退貨，可檢附購買憑證，先向原購買通路辦理退款，加利公司將積極協調各所屬通路處理民眾退款問題，或親持至八里廠辦理退貨，以實際片數每片5元退款。

此外，民眾居住在外縣市或不便前往退款，40盒以上欲辦理退款，加利公司將請物流業者前去收取，未達40盒，民眾可自行郵寄至新北市八里廠(新北市八里區下罟子福德新村9 號)，並於包裹內檢附欲退款的口罩、加利紙盒、購買憑證、聯絡資訊、匯款帳號相關資料，郵寄費用由加利公司承諾吸收。

法務局表示，如有物流寄件或其他相關退款問題，請撥打加利公司客服專線02-26191377聯繫，新北市八里廠(新北市八里區下罟子福德新村9 號)開放現場退貨時間為9月9日起至10月8日止(10月1日至10月4日除外)；周一至周五上午8時30分至12時；下午13時至17時及周六上午8時30分至12時。

若消費者與業者間有任何涉及本案之消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。

(中時 )