演出《少年英雄方世玉》、《小寶與康熙》等經典連續劇的男星張衛健，出道30年來在演藝路及愛情上經歷高潮迭起，如今是地位、財富一把抓的巨星級人物，而照理說不缺錢的他，近來卻傳出他將位於香港的4500萬豪宅打折賤賣，急脫手原因，被推測跟他二弟暴斃猝死有關。

如今工作、生活穩定富庶的張衛健，疑似賤賣了香港的豪宅，據港媒《頭條日報》報導，當地土地註冊處9月曝光的最新文件顯示，原本列為張衛健跟其母共同持有的上水歐意花園豪宅，已於8月份售出，該房產是他在1997年購入，當時以1180萬港幣(約台幣4500萬)買下，但上個月卻以1035萬港幣(約台幣4000萬)售出，等同折價高達500萬台幣求脫手。

據悉，這幢豪宅占地廣闊，有430坪大，還有游泳池，功能一應俱全，當年因為張衛健二弟張衛彝經濟有困難，所以做哥哥的他將此處借給他居住，沒想到之後兄弟為錢反目撕破臉，2018年驚傳張衛彝暴斃身亡，是擔任警司的么弟張衛基上門探訪哥哥，才發現50歲的二哥昏迷倒地，雖救護人員收到通報後立刻抵達現場，但二哥已回天乏術。

事後張衛健證實，弟弟是在自家暴斃，當時弟弟在浴室沖澡，過程中暈倒，沒想到一命嗚呼，他認為弟弟過世時應該迅速沒痛苦，而警方查驗現場也沒有可疑跡象，整起事件以意外結案，如今外界猜測應該是因為這件憾事，讓豪宅變凶宅，恐怕影響房價，張衛健才會大降價急脫手。

(中時新聞網)