王育敏批評食藥署、陳時中說法不同調。 （黃福其攝）

記者會背板。（黃福其攝）

記者會背板。（黃福其攝）

國民黨今天召開「美豬油脂標不標示？政策反覆作業倉促！」記者會，指出民進黨政府面對美豬油脂標示與否，前後說詞反覆，讓人民無所適從。食藥署深夜預告「散裝食品標示規定」修正草案，竟將原料含豬脂散裝品列為免標產地，不論公布的時間或內容，都顯現蔡政府推動政策的倉促不周，而且只公告7天已屬違規，殘留容許量標準採用的單位精確度也差國際1千倍，呼籲國人踴躍響應食安公投。

國民黨由文傳會主委王育敏及副主委王鴻薇、鄭照新共同召開記者會。王育敏指出，食藥署公告「豬脂原料免為原料原產地 (國)之標示」，打臉陳時中信誓旦旦宣示「未來美豬油脂不論散裝、包裝食品或入菜料理通通要標示，也將修改食藥署草案內容。」9月3日、7日、8 日都各有說法，政策如此反覆，究竟是食藥署抗命？或與陳時中扮黑白臉，讓配套不全的美豬政策蒙混過關？百姓要聽誰的？

她表示，豬油製作產品極多樣，大至三節小至日常，包括月餅、喜餅、綠豆椪、蛋黃酥、桃酥、蔥油餅、芝麻湯圓、沙茶醬、肉粽、甚至鹹酥雞等，都有豬油，更是糕餅業常見的原物料，若未清楚標示油品來源，國人無法選擇是否食用含瘦肉精豬油製成的食品，恐造成食安極大疑慮。況且醫師也陳述，含瘦肉精的油脂比肉品更容易囤積體內，對肝腎患者，更是一大負擔。若不標示油脂來源，等同要人民盲測，國民的健康豈能賭運氣？

王鴻薇說，一個豬油簡單的標示，食藥署與陳時中天天不同調，未來如何落實豬肉產地標示？此外，行政院在105年9月15日函示「各機關研擬的法律及法規命令草案至少公告周知60天，使各界能事先瞭解，並有充分時間表達意見」，目前所謂「公告7天」已是94年的舊規定，現在農委會、食藥署都在7天前公告已是違規，況且還偷偷摸摸深夜突襲式公告。

鄭照新說，公告從60天變7天這樣偷吃步，容許標準單位從ppb十億分之一變成ppm百萬分之一，精確度差1000倍，如何作到有效管理？

王育敏說，行政院長蘇貞昌指2012年國民黨執政時就已開放，其實 2012年開放美牛經朝野共識寫下「牛豬分離、排除內臟」的附帶決議，蘇揆不要誤導視聽。國民黨將於12、13日發動第一波食安公投連署，呼籲國人踴躍參與保護自己及家人健康。

(中時 )