國民黨將派前立法院長王金平率團參與海峽論壇等相關議題，總統府發言人張惇涵表示，對王前院長對外表示行前或行後願見總統一事。總統府的立場是，國民黨是一個人民團體，此次參與海峽論壇也是國民黨及王前院長的自主決定，並無向總統請見或報告的需要；但應向台灣人民說明清楚。

張惇涵今做四點說明，一、對於有媒體對蔡總統約見王前院長之相關報導，蔡總統時常傾聽社會各界賢達意見，作為施政相關參考。

她說，就王前院長代表國民黨率團參加海峽論壇一事，並無報載總統約見王前院長一事。但王前院長曾請見總統，基於對前國會議長的尊重，總統上個月接見王前院長並就政經局勢傾聽其看法，會晤過程中，「王前院長曾提及，他可能應邀出席海峽論壇一事，總統對此沒有表達任何評論或指示」。

張說，第二對王前院長對外表示行前或行後願見總統一事。總統府的立場是，國民黨是一個人民團體，此次參與海峽論壇也是國民黨及王前院長的自主決定，並無向總統請見或報告的需要。而國民黨作為一個政黨，應該向台灣人民說明清楚此行交流的內容，以及其相關的政策主張，讓社會各界公開檢視公評。

他說，第三關於兩岸相關交流，總統府的立場向來都是，只要是兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待，但兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助；雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。

張說，第四在兩岸關係的處理上，總統府始終也認為，台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。

(中時 )