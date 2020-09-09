【2020年9月9日】新竹攻城獅職業籃球隊於今(9)日於VOLVO凱銳汽車中和旗艦店舉行小「獅」弟加盟記者會，球團於記者會中宣佈新生代球星高國豪與田浩正式加盟，高國豪與田浩分別選擇4號與14號戰袍。球團也精心設計出場橋段，由林冠綸總教練駕駛VOLVO S90 T8 豪華旗艦房車攜手兩位新生代球星走紅毯出席，除了代表球團的重視以外，更象徵攻城獅再添兩把利刃迎接P.LEAGUE+聯盟的所有挑戰。

從勁敵變隊友 高國豪、田浩樂觀看待良性競爭多聽多看多學 兩大新生代球星盼能儘速適應職業戰場攻城獅兩大新星高國豪與田浩過去在HBL時是場上的競爭對手，現在卻都成為初踏入職業戰場的隊友，兩人皆非常期待彼此未來產生的化學效應，也希望能多與學長們溝通交流並站穩職業籃球舞台。能夠在未滿22歲就成為職業球員，高國豪打趣的表示：「自己就像是獅子王電影內的辛巴一樣到了外面探險闖蕩後決定先回到屬於自己的土地挑戰更艱難的任務！」

投入職業戰場後，兩位潛力球星都選擇加入新竹攻城獅，且在受訪時皆強調球隊練球氣氛佳，學長們都毫不吝嗇的給予最直接的指導，加入職業聯盟首年一定要多向學長討教，希望透過更多團隊合作適時為球隊做出貢獻。目前攻城獅球員名單包含吳岱豪、成力煥、宋宇軒、蕭順議、陳堅恩、林力仁、鄭瑋、潘冠翰、李家瑞、容毅燊、盧哲毅、蔡建宇、田浩與高國豪，共14位本土球員，球團預計再補進2至3位外籍球員完成戰力的最後一塊拼圖。

(中時 )