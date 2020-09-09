此批仿冒台灣製口罩還蓋有偽造大陸衛生用品的檢驗章。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

專案小組起出仿冒台灣製口罩一批。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

橋頭地檢署日前接獲警方情資，指有業者仿冒知名口罩品牌，對外販賣口罩。檢警循線到高雄市阿蓮區與台南市新市區等地搜查，查獲一批口罩與標籤等證物。檢方訊後，向橋頭地院聲請羈押黃姓負責人獲准。

檢方9日說，目前是防疫期間，為避免仿冒口罩影響民眾健康，造成防疫破口，因此，接獲情資後，高雄與台南檢警、保二總隊、衛生局等單位組成專案小組，全力偵辦。

專案小組於9月8日搜索高雄市阿蓮區、大社區2處販售據點後，查出疑似仿冒口罩是由台南市新市區一家材料行供貨，因此前往該處搜索，在該住倉庫內起出仿冒台灣製醫用口罩1.5萬片、仿冒口罩盒500盒，以及標籤貼紙2000張等證物，並通知黃姓負責人到案說明。

專案小組調查，黃姓負責人從今年上半年陸續從大陸與越南等地取得非醫用口罩，分別仿冒知名品牌的台灣製醫療口罩，以及自行印製三層防塵口罩字樣，裝入非台灣製的一般非醫用口罩，對外販售。

經專案小組初步清查仿冒的知名口罩，已經約有200餘盒流入市面。檢察官訊問後，認為黃姓負責人違反商標法、刑法詐欺罪，且有滅證之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。檢警將擴大追查仿冒口罩的來源與流向。

(中時 )