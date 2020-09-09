北京市場先前被爆出鮭魚砧板上發現新冠病毒，引發外界食用鮭魚的疑慮，現在大陸的研究團隊經過實驗發現，新冠病毒能在4度的冷藏鮭魚上存活長達8天，25度常溫下存活2天。

6月北京新發地市場的鮭魚砧板發現新冠病毒。

香港《南華早報》報導，華南農業大學領軍的研究團隊7日在生物科學開放式預印本存儲庫網站biorxiv.org發表最新實驗成果，指出新冠病毒能夠在冷藏的鮭魚肉表面存活超過1周，暗示鮭魚可能是新冠病毒跨國傳染的途徑之一。

研究人員從廣州的一間商店買回鮭魚，並且將鮭魚切成塊，之後將鮭魚塊用含有新冠病毒的溶液進行處理，再將這些鮭魚塊以不同的溫度冷藏。之後每一天，研究人員會檢測鮭魚塊上的病毒，了解它們會否感染正常細胞。

實驗結果顯示，新冠病毒能在以攝氏4度冷藏的鮭魚塊上存活8天，在常溫25度之下仍能維持感染力達2天。過去醫療專家相信，溫度愈低，鮭魚表面的新冠病毒存活期愈長，不過無法確定它們是否仍具備感染力，此次鮭魚研究結果顯示，病毒仍具備傳染力。

該篇研究指出，在這種情況下，受感染的魚將能夠在1周內輕易地從一國運送到另一國，成為病毒跨國傳播的途徑之一，研究人員呼籲，政府在進出口魚類出售前，要先進行嚴格檢查或檢測。

新冠肺炎疫情最初受到國際關注，是因為武漢海鮮市場陸續傳出確診病例，6月，北京新發地海鮮市場也出現疫情大爆發，6月中，新發地市場的鮭魚砧板也爆出發現新冠病毒，當時北京緊急暫停鮭魚進口，不過隨後又排除鮭魚是病毒傳播的來源。針對這兩起疫情爆發，華南農業大學的研究人員指出，這兩起案例「令人擔心魚或肉類沾染上新冠病毒後，可能成為病毒傳播來源。」

《南華早報》指出，大陸海關先前已在進口食品中發現好幾起新冠病毒感染案件，沾染病毒的食物包含蝦類及雞翅，這些商品都是在0度以下運送。

中國大陸是全球最大的鮭魚進口國之一，疫情爆發之前每年進口量為4萬至10萬公噸，智利、挪威、越南、澳洲等是最大來源國，先前智利官方表示，他們出產的鮭魚2天內就能抵達上海。

(中時新聞網)