北市議員黃郁芬（中）偕受虐孩童的家長與挺身而出的離職老師，9日舉行記者會，揭發幼兒園的虐童暴行。（張穎齊攝）

家長控訴，凱斯幼兒園老師將孩子用棍子痛打、拖行撞桌腳，導致手腳多處瘀青。（北市議員黃郁芬研究室提供／張穎齊台北傳真）

台北市士林區一間貴族幼兒園日前傳出虐童案，家長於今(9日)的記者會中控訴幼兒園教師管教過當，不僅因孩童吃飯過慢而強塞食物，還逼迫吃下嘔吐物，更不准小孩告狀。家長在聯絡簿上向老師反映小孩狀況，卻反成老師虐童的手段，實在難以計量這些話語對幼小的孩童心靈造成多巨大的傷害，家長忍無可忍憤而揭露媒體。

據《ETtoday新聞雲》報導，這位被踢爆虐童的陳姓老師，除了塞食逼吞嘔吐物之外，甚至多次恐嚇孩童，其中包括，小朋友看見老師持棍棒打其他同學，事後甚至多次出言恐嚇小孩「跟媽媽講的話，媽媽會死掉」。又因請小朋友去洗手維持清潔，但小朋友回來後沒聞到手上的肥皂味，所以出言恫嚇「下次騙我就要剪舌頭」等語。

誇張行徑不止如此，被用來當作親師溝通管道的聯絡簿，竟反成為小朋友心中的夢魘。家長看見寶貝小孩哭著返家，便主動在聯絡簿上詢問老師，或是在上方寫下小孩不喜愛的食物。不料，卻適得其反成為陳師拿來欺負小孩的鈍器，他不僅因此在小孩碗中盛裝更多不喜歡的食物外，還讓小孩嚇得向家長哭說「拜託不要再寫聯絡簿害我了」，孩子的反應家長全看在心裡，心疼到爆。

據了解，此間幼兒園位於台北市士林區，是年收費逾十萬的貴族幼兒園，未料卻遭家長踢爆園中教師的暴行，北市議員黃郁芬偕同陳情家長於今日召開記者會，揭露幼兒園的惡行。

(中時新聞網)