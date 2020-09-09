追隨美國股市昨夜的暴跌，韓股今日收跌，另隨著KOSPI指數期貨和期權合約的到期在即，不確定性升高，股市波動增加。

周三南韓KOSPI指數收跌26.1點或-1.09%，為2375.8點。外資為淨賣超，賣超1167億韓元(約9813萬美元)，散戶則買超5140億韓元，機構投資人賣超4290億韓元。今日總交易股數為9.29億股，總交易金額為15.2兆韓元。

南韓今日新報156名確診病例，雖較昨日更多，然已壓在200名以下，遠低於上個月的高峰。

南韓地方媒體報導，三星電子顯示器部門和樂金顯示器將停止供貨華為手機面板，由於美國八月的禁令。三星電子今收跌0.5%，報5.84萬韓元，樂金顯示器持平。

消息傳出三星電子和SK海力士本月15日將停供華為手機記憶體，SK海力士跌2.6%。

主要生物製藥股、化學股、網路股皆收跌。

韓元收低，1189.1韓元兌一美元。

南韓基準公債殖利率下降。最具流動性的三年期國債殖利率跌3.3個基點，為0.917%。十年期國債殖利率跌3.9個基點，為1.517%。

(時報資訊)