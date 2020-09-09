過濾大廠旭然(4556)短期部分訂單遞延，8月合併營收4052萬元，年減少10％，前8月合併營收為3.44億元，改寫歷年同期新高記錄，並年成長11％。展望第3季，旭然在半導體、電子等主要客戶加大備貨力道而持續保持良好動能，再加上近期一線半導體晶圓代工主要客戶大動作擴廠，有機會進一步推升營運表現。

旭然表示，受惠集團持續展現Filtrafine品牌在液體、氣體及UV紫外線殺菌過濾全系列產品線，以及積極擴大全球業務接單布局發酵，隨著全球製造業分散生產基地擴建，創造工業廠務過濾需求持續暢旺，不僅如此，受惠半導體產業主要客戶調高資本支出計畫，加速投入先進製程競賽，皆係帶動旭然於半導體暨電子產業過濾銷售較去年同期成長39％、占整體營收比重達38％水準，係挹注旭然前8月營收創歷年同期新高。

據工研院產科國際所最新統計，預估2020年台灣半導體產值較2019年成長12.6％，推升整體產值規模將達新台幣3兆19億元，其中又以晶圓代工產業成長幅度最高達16.7％。旭然近兩年完善UV紫外線殺菌過濾產品自製率，結合Filtrafine品牌液體過濾產品，展現高精密潔淨度、高效率之過濾產品效能，以達到半導體、電子產業超純水過濾需求。旭然看好半導體、電子產業持續投入資本支出計畫、擴建新廠步伐明確，創造整體接單業務良好條件。

(時報資訊)