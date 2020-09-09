遠傳(4904)宣布，與宏達電(2498)展開策略合作計畫，雙方將全面發展5G VR創新應用的合作，消費者可以透過宏達電全球VR應用商店及內容訂閱服務平台「VIVEPORT」下載遠傳friDay影音服務。

遠傳指出，將與宏達電啟動VR應用策略合作，發展5G VR影音內容與VR平台開發計畫，除了深化VR內容的合作面向，包含採購與共同產製VR內容，讓影音內容更豐富，遠傳friDay影音結合宏達電虛擬實境技術打造2D家庭劇院，消費者可用頭戴式裝置VIVE Focus一體機，透過宏達電全球VR應用商店及內容訂閱服務平台「VIVEPORT」下載遠傳friDay影音服務，在家就能享受遠傳friDay影音平台內三萬多部電影戲劇、時下最夯綜藝動漫、以及熱門韓流演唱會直播等節目。

此外，目前遠傳已有專為5G與世界知名製作公司合作所推出的獨家VR內容，例如紅衣小女孩、與神同行、微觀巨獸等，也即將於VIVEPORT上架，精彩內容都可以搭配VIVE Focus，讓消費者享受360度的全景體驗，以及劇院式的VR影音沉浸式娛樂，大幅提升觀影趣味性。

本次雙方合作範疇還包括未來的5G創新應用，以及智慧型手機產品、業務、行銷、及通路的全方面合作，透過緊密的合作來提供消費者多元的娛樂新體驗，為了讓消費者搶先體驗優質的VR應用，遠傳也攜手宏達電在5G旗艦門市展示VR一體機HTC VIVE Focus，搭配3D VR 虛擬實境內容，讓消費者體驗身歷其境的觀影感受。

(時報資訊)