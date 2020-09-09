一名男子在淄博理光（RICOH）公司門口敲鑼打鼓、拉布條「淄博理光董事長楊某某當著孫女的面性情兒媳喪盡天良」，這名男子正是楊光金的兒子。（網路照片）

真的不可思議！大陸山東省淄博市爆發一起震驚當地的家庭醜聞，一名男子在淄博理光（RICOH）公司門口敲鑼打鼓、拉布條「淄博理光董事長楊某某當著孫女的面性侵兒媳喪盡天良」，還邊敲鑼邊大喊：「楊某某，楊某某性侵兒媳婦，當著孫女的面，喪盡天良，我沒有爹了，我沒有家了」，原來，這名男子竟然是淄博理光董事長楊光金的親生兒子！

綜合大陸媒體報導，楊金川的兒子在微博發文陳述自己的遭遇。他說新冠肺炎疫情期間，他把父母和妻女一起送到加拿大溫哥華避難，結果在溫哥華期間，父親竟然想辦法支開母親，然後在家裡，當著年僅18個月大孫女的面，性侵了自己的兒媳。

而父親竟然還無恥地反控是媳婦勾引他，說溫哥華明明天氣寒冷，媳婦卻穿著露乳溝的衣服和超短裙要求他陪同練車，後來更抓他的手伸入自己內褲「呢喃地問我是她的水多還是媽的水多」、「她把手伸到我的褲子裡面，說是比較你們爹倆二個誰的大」。還說「給我舔了大約7、8分鐘才硬起來（自從我得病以後，有勃起障礙），最後給我吃出來了」。

楊光金兒子痛批父親造謠，表示妻子受辱後選擇息事寧人，是怕影響他們父子關係，又擔憂若當時翻臉，「楊光金老羞成怒，她和女兒兩個人的安危怎麼辦？」兒子感嘆妻子只是一名柔弱的江南姑娘，「在面對惡魔的時候，還要守護18個月的女兒，已經盡了最大努力了。她究竟要做到哪種完美，才能抵得過楊光金蓄謀已久的犯罪？我對她沒有任何需要指摘的地方。」。

(中時新聞網)