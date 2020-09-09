捐贈儀式於「富宇峰景」接待中心舉辦，由富宇慈善基金會捐贈30萬元硬體修繕經費，以及清景麟教育基金會送出文具禮品。（盧金足攝）

富宇慈善基金會與清景麟基金會攜手，遠道到那瑪夏民權國小整修毀損的木地板。（盧金足攝）

那瑪夏民權國小校長回贈象徵友誼的傳統布農族背心，表達滿滿謝意。（盧金足攝）

來自富宇慈善基金會的愛心，除了改善校園木地板，還安排那瑪夏的孩子台中一日遊，留下難忘的回憶。（盧金足攝）

高雄市那瑪夏民權國小位處山區，潮溼多雨氣候，造成校園內的木地板逐漸毀損，外露鐵釘或因地板損壞產生的高低落差，導致學童絆倒或弄傷腳底，富宇慈善基金會與清景麟基金會攜手，遠道到那瑪夏民權國小整修毀損的木地板，還與校方合作9日舉辦一日校外教學，邀請學童參訪台中知名地標國家歌劇院，學童以天籟歌聲回報，最有意義的無價之寶。

那瑪夏民權國小在2009年莫拉克風災時遭土石流覆蓋校舍，部落慘遭土石毀損，先後在台達電及各界善心人士協助下重建，清景麟教育基金會也自2017年起投入那瑪夏民權國小教學發展。

但因原先設計使用的木地板，山區多雨的氣候逐漸毀損，因地板損壞產生的高低落差，常使學童絆倒或弄傷腳底，成為校園安全隱憂。

富宇慈善基金會繼去年的霧峰四德國小木地板修繕之後，今年與清景麟基金會攜手為那瑪夏民權國小整修毀損木地板，投入30萬元經費，作為整建木地板，預計近期開始招標施工。

富宇集團執行長張世欣表示，取之於社會，用之於社會，與清景麟基金會有共同理念，一起為社會做公益，讓社會可以更好。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，富宇用心蓋好房子，對弱勢族群及社會公益的濟助，同樣抱持長期且永續經營的態度，樂見在行善的路上，有志同道合的企業同行，期盼整合集團的營建專業和企業資源，為社會帶來更多正向的力量。

清景麟教育基金會董事長林聰麟指出，四年前每月一次志工活動，開始關注那瑪夏民權國小，除了陪伴、發現需要，也深感「一個人的力量有限，一群人的力量無限」，推動「公益同行」計畫，以實際行動帶動善的影響力。

林聰麟表示，愛心會有善的循環，很多同仁加入關懷行列後，常問起何時可以再到那瑪夏民權國小，雖然付出時間和體力，但獲得更多喜悅，員工體認公益很重要熱心響應，不只在教育經費的挹注而已，希望可以繼續努力深耕偏鄉。

今年清景麟教育基金會特別設計製作一個可愛的「檸檬」吉祥物，未來可以深入偏鄉參與更多的活動，帶給小朋友歡樂與自信。

今日的捐贈儀式於「富宇峰景」接待中心舉辦，由富宇慈善基金會捐贈30萬元硬體修繕經費，以及清景麟教育基金會送出文具禮品，學童也演唱布農族傳統歌謠，校長回贈象徵友誼的傳統布農族背心，來自基金會的愛心，除了改善校園設施，安排那瑪夏的孩子台中一日遊，留下難忘的回憶。

(中時 )