新北市長侯友宜滿意度拿下第二名，謙虛還要向兩人學習。（許家寧攝）

新北、桃園與交通部首長下午共同會勘林口交流道塞車改善問題。（許家寧攝）

鄭文燦被問到林口交流道是否通往凱道，校回這是口水（許家寧攝）

交通部長交通部長林佳龍稱讚侯、鄭為績優股，自己的工作是幫助他們（許家寧攝）

天下雜誌調查，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦在首長滿意度分別拿下二、三名，兩人今與交通部長林佳龍為爭取林口交流道改善進行會勘，媒體好奇「新交流道是否直通凱道？」林笑說，兩人都是「績優股」，他的角色就是好好支持想做事的首長。

對於兩人施政滿意度也非常的高，新北或桃園經驗可以複製全台嗎？鄭文燦先表示，我們三個都當過直轄市長，努力做事，讓中央跟地方密切溝通，促成建設的進步這就是地方之福，鄭認為「新北跟桃園要共好」，中央跟地方要共好。

侯友宜則稱讚林、鄭做事用心，侯說，一個中央部會首長跟地方的民意首長，願意出來面對問題、解決問題，做出有感的成績，這是他最感動的一件事，感謝林佳龍部長一步一腳印，認真做事情，這點我還要跟林部長跟鄭市長多多學習。

媒體則問林佳龍說這兩位市長都是績優股，那2024比較看好誰？林表示，他和跟侯、鄭都曾擔任過直轄市長，可以體會他們跟時間賽跑，希望為地方留下可長可久的建設，他身為交通部長也是這樣的心情，相信大家都是用這樣的心情來做事。

媒體再度追問鄭文燦是不是好的總統人選？林佳龍認為，任何民選的縣市首長，他們的表現，選民、社會大眾都是有目共睹，他是交通部長，最重要的就是把交通複雜的工作做好，支持想做事的地方首長。

鄭文燦表示，他常說「口水會結束，建設會留下來」，將林口、龜山這個重要的交通瓶頸的打通規劃，大家難免會有不同意見，這時需要專業與溝通，最重要的是把問題解決，媒體再問鄭，未來是否會直通凱道？鄭笑說，這個就是口水！

(中時 )