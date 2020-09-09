受惠於旺季效應與季節新品推出帶動，旗下有快樂檸檬等品牌的雅茗-KY（2726）8月營收1.75億元，年減19.31％，月增14.81％，營收連續5月突破億元大關，並持續以雙位數月增速度成長，再往2億元邁進，同時9月初海外布局再進一步，於馬來西亞開出首家快樂檸檬旗艦店，朝三年百店目標前進。

累計雅茗-KY今年1~8月營收9.5億元，雖仍年減38.2％，但單月營收表現已經接近過去的高檔，反映已經走出疫情陰霾，下半年在全球展店腳步仍不停，除了大陸今年展出300店目標應可達成外，也在北美市場及東協市場持續重點布局。

雅茗-KY表示，快樂檸檬在北美市場持續展店並保持品牌優勢，「大夥伴計劃」也成功展開，讓快樂檸檬品牌競爭力持續提升；東協市場在9月初也有好消息，日前在馬來西亞開出首家旗艦店造成轟動，目前預估年底前還有數家直營店、加盟店、大學校園店將陸續開出。

雅茗-KY今年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭策略，在馬來西亞的合盟合資夥伴更擁有相當豐沛的商場及餐飲經驗、還有藝人、網紅等資源加入，目前首家旗艦店已產生熱烈迴響，除了9月還有3家直營店將開出外，現還有近20家加盟店在排隊，目標未來3年在馬來西亞店數規模突破百店。

雅茗-KY也表示，集團在東協市場規劃以「合盟合資」方式拓展各地市場，透過各地菁英伙伴合作，並結合快樂檸檬全球品牌資源及全球供應鏈系統，將可以很快進行展店拓展。東協市場目標客群除了當地華人外，快樂檸檬也重新更新產品結構、品牌視覺、營銷策略，展現打入馬來人當地市場的企圖心，同時，外送服務、進駐當地大學校園等布局也都規劃完畢。

雅茗-KY也說，集團已與合盟夥伴在馬來西亞設立東協供應鏈中心，負責原物料的採購研發，除了馬來西亞外，也會將此模式複製至印尼、菲律賓等國家，但由於當地仍受疫情因素干擾，因此計畫會在明年疫情趨緩啟動。

(中時 )