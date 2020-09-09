在日本標榜省錢、商品種類多、營業時間長的大型連鎖平價賣場唐吉軻德(ドン・キホーテ

)年底來台展店，首家店落腳台北西門町，儘管在日有優勢這些特色很可能在台灣比不上便利商店，導致不少台灣網友看衰，但根據今年6月30日唐吉軻德向東京證券交易所申報上期營收約7040.47億日圓、總體獲利222.14億日圓，仍十分亮眼，關鍵就來自創辦人安田隆夫賭徒性格和「逆向操作」哲學。

安田隆夫屬於戰後嬰兒潮世代，1973年自名門慶應義塾大學法律系畢業後，就業卻沒進司法或公務體系，愛打麻將的他基於「升遷快、容易有獨當一面機會」這些理由選擇小型地產公司，結果入社後10個月公司便破產倒閉。

沒賭對的安田有過一段每日熬夜打麻將、白天推銷報紙的生活，直到1978年存夠錢才決定創業，在東京西荻窪開設18坪大小的雜貨店，取名「泥棒市場」(泥棒在日語中是賊、小偷之意)。

異色怪店名在開店初期確實帶來一定人氣，但身為專業、資金、品味、人脈、進貨管道、信用評級俱無的多無青年，愛賭一把的安田又想到反其道而行，在傳統強調商品品質的市場主流中，他專批停產品、瑕疵品、樣品、展示品，用遠低於良品價格販售，而且什麼都賣；店面太小，於是他不甩好逛、好拿這些原則，搞壓縮陳列，商鋪風格接近資源回收中心，平均每坪塞進上百種商品，甚至不諱言寫出「這支不確定有沒有墨水的筆10元」這類自黑但誠實又好笑標語，反而讓顧客買單。

種種違反常識作法讓安田隆夫終於累積到第一桶金，1989年在東京都府中市開設唐吉軻德1號店，取名用意正是效法西班牙小說家塞萬提斯(Miguel de Cervantes )筆下不合時宜的悲劇騎士唐吉軻德(Don Quijote)，要提醒自己別跟連鎖賣場龍頭們走一樣的路。

創立唐吉軻德後，儘管從低價批發轉為評價零售，安田還是活用經營泥棒市場時的經驗，不論是當初的「激安」(意為便宜得很刺激)到現在的「驚安」(意為便宜到嚇人)，都強調商品低價；當初沒關燈讓顧客誤以為還在營業而入店尋寶消磨時間，讓他確立深夜不打烊和壓縮陳列營運方針。但在店裡找貨不易同時，唐吉軻德卻沒忘了大量購物的便利性，在日本非都會區域分店多半是在幹線道路旁且附設免費停車場，即使在地價高的都心區域，也有部分分店有附設免費立體停車場。

安田從自身經歷和賭桌上洞悉人性，由於開始時店員多半不太能接受他各種違背常理做法，他乾脆也不堅持管理，而是把進貨、陳列、銷售全下放給部屬，大致遵守原則就行，自己只管展店和財務等大事，結果反而促進各店多樣性和良性競爭，業務快速成長，1998年公司上櫃，2000年上市。他也不像許多創業者終身掌權，2013年讓公司轉型擴展、改名泛太平洋國際控股集團後2年就將董事長和執行長職務交給下屬，自己只擔任最高顧問並負責海外事務，並以DON DON DONKI名稱在亞洲各地展店。

如今唐吉軻德在日本有160家分店，且與全家超商建立交互持股的戰略夥伴關係，新加坡、香港也分別有7、2家分店。雖然考量到疫情、民情、選址，多數網友不看好唐吉軻德在日本殺出血路的特色在台灣也吃得消，但一向不按牌理出牌的安田隆夫，在台展店是否會有新手法，也值得觀察。

(中時新聞網)