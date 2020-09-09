赴海峽論壇獲蔡放行？ 王金平：願向總統報告

前立法院長王金平將率團前往福建參加海峽論壇，王金平曾表示，願意向總統蔡英文報告與會內容。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統尊重王金平出席海峽論壇，沒有表達任何評論或指示。同時總統府強調，國民黨登陸參加海峽論壇，應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，支持由政府主導的兩岸關係。

張惇涵表示，關於有媒體對蔡總統約見王前院長之相關報導，總統時常傾聽社會各界賢達之意見，作為施政之相關參考。但就王金平代表國民黨率團參加海峽論壇一事，並無報載總統約見王金平的情事。但王金平曾請見總統，基於對前國會議長之尊重，總統上個月接見王金平並就政經局勢傾聽其看法，會晤過程中，王金平曾提及，他可能應邀出席海峽論壇一事，總統對此沒有表達任何評論或指示。

至於王金平表示海峽論壇行前或回台後，願意跟蔡英文報告等議題，張惇涵指出，總統府的立場是，國民黨是一個人民團體，此次參與海峽論壇也是國民黨及王金平的自主決定，並無向總統請見或報告的需要。而國民黨作為一個政黨，應該向台灣人民說明清楚此行交流的內容，以及其相關的政策主張，讓社會各界公開檢視公評。

張惇涵強調，關於兩岸相關交流，總統府的立場向來都是，只要是兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待，但兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助，雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。

在兩岸關係的處理上，總統府始終也認為，台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。

(工商 )