擴大搶進健康運動商機，德化工大廠巴斯夫發佈旗下Infinergy 發泡熱塑性聚氨酯（E-TPU）材料的全新品牌策略-「激發運動力Empowering Movement」，為Infinergy 此一材料打造全新品牌形象，展現運動力量。同時，巴斯夫也啟用先進的線上虛擬展示間，展示Infinergy在多項領域的應用和特性。

巴斯夫全球約117,000名員工，2019年全球銷售額約590億歐元；其中，巴斯夫特性材料業務部積極在交通、建築、工業應用和消費品四大領域發展；2019年特性材料業務部全球銷售額達60.6億歐元。

巴斯夫Infinergy 全球業務管理負責人簡迪紳（Dr. Jens P. Dierssen）表示，Infinergy 材料打造出許多品質卓越的創新產品，如Dunlop 球拍、愛迪達 Boost 系列跑鞋、Ergon 自行車坐墊等。此次推出全新品牌形象，不僅凸顯品牌承諾，更展現從全球首款發泡熱塑性聚氨酯轉型為領先高性能材料解決方案的發展歷程。

巴斯夫Infinergy 發泡熱塑性聚氨酯 2013年上市以來，已為客戶的領先創新產品如鞋材、球拍等奠定了材料基礎。如今，數百萬消費者在一些高性能要求的產品中將可進一步體驗到Infinergy 比傳統材料更加優異的能量回饋和回彈性。

巴斯夫指出，全新品牌策略主針對「變革者（Change Maker）」和「進取者（Go-Getter）」兩大族群。「變革者」為那些專注於打造產業標竿型產品以推動世界發展的企業家和工程師，「進取者」則是愛好產品內含Infinergy 材料的消費者，這些產品包括自行車坐墊、球拍、輪胎或運動地坪等。新的品牌策略展示Infinergy 如何激發客戶將產品和性能提高到新的高度。

(工商 )