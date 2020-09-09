美股重挫領跌，主要亞股一片綠油油，台股也開低震盪收黑，外資賣超並匯出，新台幣卻沒在怕，仍維持小幅走揚，主要因出口商續拋匯的支撐，直到尾盤又由升轉貶，收在29.53元兌1美元，貶值2.5分，終結連續二個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量10.33億美元。

外匯交易員指出，國際美元續強，亞幣偏弱走勢，且台股跟著亞股回檔修正，終場下跌54點，外資轉為賣超98億元，並小幅匯出資金，但新台幣面對多股力道打壓，卻未明顯轉弱，盤中仍升破29.3元，最高來到29.282元，主要是出口商先賣先贏氣氛還在發酵中，恐慌性拋匯量不小。午後進口商開始進場撿便宜，升勢未再擴大，最後老大（央行）調節作價後由升轉貶。

外匯交易員認為，外資近來在台股雖然賣多買少，但匯出量能不大，同時還有部份仍匯入，主要因國際看空美元居多，且就算匯出也沒有更好去處，加上新冠病毒疫苗屢有正面訊息，因此不如暫泊帳戶等待時機，再進場加碼具高現金殖利率優勢的台股。從今年外資總計可領到180億美元現金股利，匯出比重卻有限可得知，這也代表新台幣後勢仍是易升難貶格局居多。

(工商 )