旅遊產業轉型再添一筆！因應全球疫情，旅遊業也力求轉型增加營收，台灣首家掛牌旅行社鳳凰旅遊預計將於今年10月份正式跨足健身產業，地點設立在熱鬧的信義安和捷運站1號出口旁，便捷的交通與全新規劃設計的場地、搭配最先進健身器材，專業的教練群，提供消費者一個最舒適的健身環境。

鳳凰表示，健身房品牌將Fit＋Next結合起來，組成一個新字『Fitnexx』，意義代表此品牌領先市場預先擬定策略，隨時能應對市場環境的快速變化。Finexx讀音也像英文的鳳凰／不死鳥（Phoenix），與本業旅行社相呼應，期待此品牌能提供消費者們一個脫胎換骨的空間，挑戰自我極限，打造滿意的身形與健康的體態。

鳳凰強調，在後疫情的時代，Fitnexx把環境衛生安全擺第一位，相較於開放式的健身房，在環境衛生上很難把關；坊間其它健身房最常見的就是健身椅上還留有上一位使用者的汗水，即使現場提供了酒精及抹布擦拭，一整天下來重複使用的抹布，還是無法解決衛生上的問題。

透過消費者的反饋，在健身房常常會因為周遭的人事物干擾而影響運動的動力及步調；女性最常遇到訓練時被盯著看而感覺不舒服、器材使用者跟旁人大聲聊天。有些消費者因為對身材或是運動技術上還沒建立好自信及因身份特殊而有個人隱私的需求等等都是是目前市場上最為詬病的問題。為此『Fitnexx』特別打造獨立專屬的隱私訓練空間，讓上述問題皆不存在，更能讓使用者專注在訓練的當下。

另外排隊等器材也是一般健身房最常見的困擾之一，在『Fitnexx』，無需浪費寶貴的時間只為了等待使用器材；學員們可以照著自己的節奏訓練，更能事半功倍。

其它的健身品牌訴求重點是CP值，但Fitnexx品牌講求的是效率。研究發現大部份健身房採會員制不限分鐘、不限次數，讓消費者想去就去，但其實這樣反而會減少消費者的動力。經過數據的統計研究，我們將運動行程固定排入學員的生活中，這有助於學員達成健身目標且更能長期的維持運動。因此在場館的使用上採行《預約制》，無論是對消費者還是對學員，在時間上能更準確有效地被利用。

(中時 )