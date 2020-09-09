台灣高檢署統計2020年7月的國安案件定罪率高達99.3％，但是，依《國家安全法》及《國家機祕保護法》起訴的案件，卻分別有59.1％及33.3％判刑在6個月以下，檢察長邢泰釗對這種「情重法輕」的現象憂心國安案件不能重判，會危害國家安全。

高檢署根據各地檢署由2015年到2019年的國安案件偵結起訴人數共222人，到2020年7月判決確定案件共有141人，其中判決有罪的137人，只有1人無罪，尚在審理中的81人，定罪率高達99.3％。

不過，各地檢署自2015年到今年8月起訴的違反國安法案件共176人，卻有104人判刑6月以下，6月以上未滿1年的10人，1年以上未滿2年的7人，2年以上未滿3年的1人，3年以上未滿5年的1人，甚至還有53人判處拘役。

在違反國家機密保護法的起訴人數有6人，只有2人判刑6月以下，其他4人甚至只判拘役。

邢泰釗表示，從偵破的國安案件型態分析，大陸有多個對台灣滲透的機關，包括中央軍委總參謀部，吸收台灣空軍退役軍官向空軍作戰司令部滲透；軍備局計評處吸收軍火商；中共國安人員吸收調查局退休人員及軍情局退休人員；甚至有福建國安單位吸收軍情局敵後人員後，來台吸收軍情局人員。

對於違反國安案件卻被輕判，邢泰釗憂心這種「情重法輕」現象會危及國家安全，他舉例指出，洩漏飛彈跟漢光演習這麼重要機密，卻只判6個月以下的徒刑，刑罰太輕不足以嚇阻危害國家安全的犯罪，高檢署除持續嚴查，也呼籲重視這個現象。

(中時 )