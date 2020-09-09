9月9日救護日，消防署今（9）日舉辦「108年消防績優救護人員」頒獎典禮，獲獎人員均為各消防機關執行緊急救護工作之佼佼者，獲表揚者無怨無悔的付出，為消防救護人員樹立標竿與良好的典範。

消防績優人員甄選表揚從2018年起辦理，今年邁入第3年，主要目的在彰顯各消防機關緊急救護專業技能與辛勞，亦希望能激勵救護人員士氣，每位績優人員都是救人無數或有特殊的事蹟獲獎。

獲獎者包括透過線上指導 CPR 讓傷病患恢復生命徵象，康復出院；有對救護技術、學術、器材或勤業務工作提出策略，解決救護遭遇的問題，均對緊急救護有卓越貢獻。

消防署表示，今年因新冠肺炎防疫讓台灣成為國際效仿的對象，統計全國各消防機關載送疑似新冠肺炎傷病患，累計自疫情開始至8月31日止，合計5685人。各消防機關協助疫情指揮中心載送疑似傷病患，在防疫艱難的時刻，第一線的救護同仁也順利完成國家賦與的責任。

(中時 )