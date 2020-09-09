今年許多企業受限於經費，為搶早鳥優惠，紛紛提前開始籌畫尾牙，但怕提早訂位又會錯失更超值的方案，台北六福萬怡酒店今年推出超狂尾牙春酒方案，「敘日全日餐廳」及「粵亮廣式料理」將早鳥優惠全數回饋在價格上，並將最低人數門檻降至10位，無論何時預訂桌席，都能享受到最佳的價格。

「敘日全日餐廳」今年推出史上最超值尾牙春酒專案，每位只要899元＋10％，就能享受「印度坦督里雞肉串搭烤甜椒與鳳梨」或「慢煮挪威鮭魚搭配藜麥番茄莎莎」主餐二選一，不到千元就能享受五星級主餐及自助式餐檯。若是想要大口吃肉，可選擇每位1,099元＋10％方案，即可挑選「美國杉河牧場自然牛紐約客牛排 6OZ」或「香烤BBQ豬肋排搭楓糖地瓜泥與甘藍泡菜」主餐二選一。

此外，「敘日全日餐廳」也聽到上班族偏好平日吃尾牙的心聲，特別推出於周一至周四間用餐，還可再享免1成，聰明運用各種優惠省更大。「粵亮廣式料理」則設計全新尾牙宴菜單，要以招牌料理來犒賞員工，推出「特配片皮鴨尾牙宴」，十人桌菜只要15,800元＋10％，一桌就能開席。

若再加上酒水助興，讓尾牙春酒宴更加分，「敘日全日餐廳」及「粵亮廣式料理」今年皆推出酒水優惠方案，每人再加250元起＋10％，就能夠享受酒水無限暢飲，並且六福萬怡酒店位於四鐵共構的南港車站，具有交通便利優勢，老闆及員工們吃飽喝足後，搭乘大眾交通工具返家，安全又便利。

(中時 )