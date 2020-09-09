徐冬冬昨口快透露暴飲暴食。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬認有暴食症。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

擁有E乳好身材的女星徐冬冬被封為大陸第一美胸，最近她參加網路電影《特工狂花》，在網上分享自己扮演黑天鵝、黑寡婦的劇照，擁有雄偉上圍和纖細蠻腰的她，身材被網友直指不科學，昨(8日)她突稱自己暴飲暴食，有暴食症，引發網友熱議，她則自首有時會催吐，以維持好身材。

30歲徐冬冬過去是導演王晶力捧的「晶女郎」，曾演出電影《賭城風雲III》、《追龍》，6月時網上熱傳她為了好身材竟去動刀，拆掉兩根肋骨，她則回擊說：「沒拆過…照片都是修瘦了腰的…我的水桶腰大象腿依然還在…」，坦言漂亮照片都有經過PS。

徐冬冬前年認戀大她15歲港星、演員胡燕妮與康威次子尹子維，後傳出分手，傳聞跟結婚問題有關，但徐冬冬否認，強調舊愛是她遇過最善良的人，做不成情人還是朋友，最近又傳兩人現身機場，疑似復合，徐冬冬則說兩人說好了當永遠的好友，「朋友有時會遇到同一部戲，一起搭飛機，都很正常」。

昨徐冬冬發文透露，暴飲暴食就是當下吃的時候很爽，事後超後悔，引發「徐冬冬暴食症」話題被熱議，有人問：「她患有暴食症還能身材那麼好？我我我我我直接語塞」，她大方說：「是的有時會催吐，我是暴食症患者，在恢復中。謝謝」，親自解密好身材秘訣，網友心疼說：「催吐真的只能正視它，慢慢減少下來頻率加油」、「催吐其實是很傷胃的吧」、「姐姐千萬不要催吐，對身體真的不好，照顧好自己啊」，她回應：「看來沒事，需要面對。這不是見不得人的事情。」

(中時新聞網)