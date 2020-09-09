美媒引述白宮高階官員透露，總統川普將於9日宣布進一步削減駐伊拉克美軍數量，接下來華府還將削減駐阿富汗美軍部隊。分析人士相信，川普希望透過進一步撤軍，顯示自己帶領國家結束無止盡的戰爭。

目前約有5000名美軍派駐伊拉克，該名官員未透露具體削減數量。上月底有報導指，華府擬撤離1/3駐伊美軍，只保留約3500人。美國中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）曾指，伊拉克人歡迎美軍留守當地，以避免極端組織「伊斯蘭國」（IS）捲土重來。

(中時 )