揚言結束無止盡的戰爭！ 川普擬宣布再削減駐伊美軍 16:462020/09/09 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美媒引述白宮高階官員透露，總統川普將於9日宣布進一步削減駐伊拉克美軍數量，接下來華府還將削減駐阿富汗美軍部隊。分析人士相信，川普希望透過進一步撤軍，顯示自己帶領國家結束無止盡的戰爭。 目前約有5000名美軍派駐伊拉克，該名官員未透露具體削減數量。上月底有報導指，華府擬撤離1/3駐伊美軍，只保留約3500人。美國中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）曾指，伊拉克人歡迎美軍留守當地，以避免極端組織「伊斯蘭國」（IS）捲土重來。 (中時 ) #美軍 #削減 #伊拉克 #撤軍 #川普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀念平台－區塊鏈技術與氣候變遷 04:102020/09/09 專題周報 川普嗆有伊凡卡罩隨時都能換老婆 直批小女兒長相抱歉 12:382020/09/09 國際 台積電撐盤 多頭企圖重掌兵符 04:102020/09/09 財經要聞 台美BTA換什麼 藍委批霸凌條約 04:102020/09/09 政治要聞 無色覺醒》賴岳謙：國民黨新兩岸論述！憲法九二沒有共識？ 08:302020/09/09 無色覺醒 美國總統大選的火種 04:102020/09/09 時論廣場 前白宮安全顧問示警 疫後印太衝突性升高 04:102020/09/09 國際大事 TikTok：與美國政府合作 防外國勢力干預總統大選 16:112020/09/09 財經 傳三星與海力士下周將停止向華為銷售晶片 11:502020/09/09 財經 美方擬本周下令 禁止新疆棉花及番茄製品進口 12:562020/09/09 財經 國際熱門新聞 川普嗆有伊凡卡罩隨時都能換老婆 直批小女兒長相抱歉 - 國際 研究：新冠病毒能在冷藏鮭魚上活8天 恐已爆跨國傳播 - 國際 2020年美大選》競選經費快燒光又缺金主 川普一句話透露實情 - 國際 影》數千詭異「外星」生物漂上岸 身價驚人竟是最貴海鮮 - 國際 丟臉！川普情色風暴掀不完 梅蘭妮亞氣炸 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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