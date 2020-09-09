已婚人士都說「戀愛容易婚姻難」，事實上這種事情有個體差異，每個人在愛情旅途中都會遇到坎兒，只是什麼時候而已，戲劇天王張衛健跟張茜是讓人稱羨的演藝圈夫妻檔，而兩人在愛情中最強的艱難與偉大，同時發生在登記結婚的2004年。

張衛健除了作為演員交出閃亮成績單為人所熟知外，另一個就是標準的「愛妻人士」，作為一個戲約不斷的男神，婚後的張衛健做到了「接戲無數、緋聞掛零」的程度，足見他對愛妻張茜專情程度，張衛健曾經說過，認同自己大紅大紫過，但也有口袋只剩零錢的潦倒時刻，此生最需要感謝的有兩人，一個是劉德華，在他破產時義無反顧幫他扛債挺過難關，另一個就是老婆張茜，兩人愛情長跑超過10年，張茜卻在他一無所有時點頭嫁給她，連正經穿上華美婚紗嫁人的夢想都拋棄，對張衛健只有純粹的愛情。

張茜出身書香世家，太公是故宮創建人，爸爸是江蘇書法協會會長，家境優渥的她被栽培成了大家閨秀，學習國畫、書法與歌唱，原本拿了歌唱大賽優秀獎的張茜，是要做為歌唱家出道，但她卻執意當了演員，也因此才有機會邂逅張衛健。

張衛健2009年在菲律賓教堂，補給張茜一個盛大的婚禮。(翻攝自張衛健微博)

張茜因為選擇了當演員，才邂逅了張衛健，交往的10多年間，彼此演藝事業的起伏以及戀情的曝光，左右了分合，但張衛健跟張茜始終沒走遠，在長跑多年後，張茜說出了自己的夢想，就是30歲前能夠結婚有個家庭，但張衛健出身單親家庭，很小的時候目睹爸爸丟下他們跑了，內心對婚姻有著恐懼，原本抱持一輩子戀愛不結婚的他，看著在他低潮落魄時仍沒離開的女孩，他半夜起身，穿著一條破睡褲跟身旁的女友求婚了，沒想到張茜一口答應。

隔年，他們在南京登記結婚，考量雙方的藝人身分，此事保密到家，但更難的不是這件事，張衛健知道女生一輩子都想好好辦場盛大的婚禮，而張茜也絕對值得，但當時的他雖然演藝事業穩定，不過經濟方面因金融海嘯影響，他幾乎是破產狀態，甚至連給老婆買個戒指、買件漂亮婚紗的能力都沒有，總不能叫張茜挑件便宜的，沒想到他正為此事發愁，張茜有天突然跟他說婚紗準備好了：「很復古，我覺得很好看」，原來她上網買了一件二手婚紗，讓張衛健感動不已，心想「這女孩多好啊」。

張衛健豪擲上億買豪宅送張茜，裝潢成貓咪天堂，讓老婆跟最愛的寵物快樂生活。(翻攝自張茜IG)

多年後張衛健回想此事，仍難掩激動，坦言：「沒有當年的張茜，就沒有現在的張衛健」，2008年，喜歡小孩的夫妻倆終於懷孕，只是意外無法預期，張茜懷孕8個月時，腹中胎兒停止了心跳，即使是剖腹仍沒能挽回小孩，這樣讓張衛健更加心疼與虧欠，在全心照顧好妻子身體後，隔年他在菲律賓聖奧古斯丁教堂，所有的親友都被他邀請過來，補給了張茜一場盛大的婚禮，之後張衛健以張茜的身心健康為重，果斷放棄求子，傳他2018年在北京豪擲上億，給張茜置辦了豪宅，不但裝潢豪華、功能齊全，還打造成貓咪天堂，讓張茜跟最愛的毛孩一起生活在其中，闊綽而無憂無慮，夫妻倆相伴至今21年，仍然非常相愛。

(中時新聞網)