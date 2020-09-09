迎來報復性消費，瓦城泰統公布2020年8月合併營收4.9億元，月增11.88％、年增2.68％，累計1~8月營收達30.55億元，主要受惠於父親節與暑期聚餐效益，業績穩定攀高，其中父親節檔期，帶動家庭團聚用餐需求暢旺，父親節當週週末，在台灣六都的重要商圈分店，翻桌率最高達近7次，表現超越去年同期。

值得一提的是，暑假進入尾聲，瞄準親子出遊以及家庭聚餐商機，集團結合行銷活動與振興優惠，旗下熱門商圈店點來客大幅提升，挹注8月營收表現再度繳出亮眼成績。

瓦城泰統看好第三季營收動能穩步向上，陸續祭出多檔行銷活動積極吸客。隨著後疫時代越來越多顧客消費習慣從實體通路移轉至數位平台，集團投注資源進行生活數位平台改版，將LINE官方帳號全新升級成「wa10瓦城」，含括七大品牌「瓦城」、「1010湘」、「非常泰」、「大心」、「時時香」及「YABI KITCHEN」、「月月 泰BBQ」，慶祝「wa10瓦城」全新上線，限定期間推出多重優惠，全力搶攻線上會員。

此外，隨著外出用餐的人潮回流，「1010湘」首度於復北店與信義誠品店，引進4款香檳與氣泡酒，融合湘菜升級美味體驗，獲顧客好評；而預計於9／17開幕的「時時香」中壢大江店，也將展開首四日(9／17-9／20)好禮活動，每日前50名消費的顧客可享88折優惠，期帶動來客增加，挹注第三季營收動能。

瓦城泰統集團持續以「三助力三推進」方針，續拚下半年營運成長與獲利穩定向上。受益於「內需暢旺、熱夏商機、振興政策助攻市場」三助力，持續看好餐飲內需市場。在國內疫情穩定下，暑期迎來「彌補式聚會」與「國旅大爆發」兩大商機，以及政府振興三倍券政策持續帶動實質消費熱潮，民眾外出用餐意願續升。

此外，集團持續強化「安心餐廳、研發新菜、啟動展店推進營運」三推進策略，除了率先取得SGS升級版餐飲衛生管理標章(Hygiene monitor plus program, HM PLUS)，持續研發季節新菜，更著力於展店計畫，「時時香」將於9／17正式進駐中壢大江購物中心，為「時時香」首次進駐桃園，達成六都布局與10家分店的新里程碑，看好餐飲市場加溫，集團下半年營運動能亦可望持續轉強。

(中時 )