大專校院陸續將於下周開學，但受國內外防疫政策影響，目前返台境外生僅23％，教育部長潘文忠今日表示，教育部已將最新防疫準則於8日發函各校，並統計核准1.1萬名境外生返台就學，當中有7772人已入境，教部也向指揮中心協調並取得1千張集中檢疫所床位，各校目前也已使用逾600床

根據教育部最新統計，截至目前，教育部已核准1萬1427名境外生入境，而到今（9）日下午5點，已入境人數有7772人。對此，潘文忠提到，開學在即，各校務必做好隔離14天的防疫措施，維護好校園衛生安全。

而教育部在6月份的統計當中，109學年未返台的境外舊生約1萬7581人，新生約1萬6195人，共計33776名境外生需返國，但受各國防疫政策與學子個人生涯規畫考量等影響，截至目前僅約23％人數抵台。

潘文忠表示，相關校園防疫措施，都將延續上學期的作法，並配合指揮中心，另考量到可能有境外生來不及參加開學，各大學務必要啟動安心就學方案，學校可提供線上註冊、遠距教學等服務，至於交換生恐無法順利完成課業研修，師生應考量出國以外的配套方案，若逼不得已非要出國，可由各校自行審核，但師生回國後，得遵循相關檢疫規範。

(旺報 )