記憶體模組廠十銓(4967)8月合併營收衝上6.57億元同期新高，比7月營收6.07億元增約8.16%%，年增率達31.2%；2020年1~8月合併營收50.18億元，年增8.88%，亦創下同期新高；電競、SSD銷售成長為帶動營收的主要成長力道。

十銓科技表示，電競、SSD、工控產品線銷量持續攀升，其中，電競T-FORCE產品線，已達五個月正成長，相較去年8月成長逾五成。

在疫情爆發下，十銓受惠於全球電商與電競需求大幅增溫，在記憶體模組廠中逆勢突起，逐漸嶄露頭角。

隨著NB出貨逐季走高且電競DT升級或換機組裝需求大增，十銓積極布局B2B、B2C市場，電商依各區域特色，進行更在地化的產品銷售策略，分散客群，並加強行銷資源投放，以開拓新客源及提升黏著度。公司持續以品質，銷售與庫存管理能力，維持持續獲利。

此外，受到中美貿易禁令衝擊，DRAM現貨市場部分產品價格調漲，平均漲幅介於5~10%之間，預計市場短期波動成為新常態。

(時報資訊)