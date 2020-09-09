國家發展委員會預估2025年台灣將成為超高齡社會，為建構高齡友善社會、深植社區力盡一份心力，美食外送平台foodpanda與東海大學、對味好食共同推出銀髮好食外送服務。foodpanda秉持「外送幸福」初衷與東海大學社會責任計畫辦公室USR合作，協助將對味廚房的客製健康餐點送到社區共餐長者手中。今（9）日三方舉行簽約記者會，正式宣布展開相關計畫，預估能讓上千名長者能以更快、更便利的暖心服務享受到優質的健康美食。

超高齡社會是指每5人就有1人為65歲以上老人，可預見日間照顧、營養餐飲及交通接送會是即將面對的議題。 foodpanda將多年運用科技的經歷，以及對台灣市場的了解，結合在台灣各個角落的萬名外送夥伴所建立起的物流網絡投入公益回饋。因應長者需求，foodpanda與東海大學合作推出銀髮好食外送服務，免費將餐點送到社區共餐據點，實際用行動回應超高齡社會的需要。

東海USR對味好食力產品發表記者會暨foodpanda簽約儀式上，foodpanda營運總監余岳勳分享：「很開心能夠跟東海大學、對味好食共同發起這個公益計畫，我們一直很希望透過 foodpanda 的核心服務 – 即時外送，讓銀髮族享有更健康便利的友善生活。因此我們積極投入平台資源，提供創新的合作模式，讓長輩們能即時享用到對味好食所提供的五星級餐食。」

東海大學USR計畫負責人，副校長 詹家昌表示: 「根據團隊所做的調研發現，共餐支持系統為社區照顧的重要需求之一，未來大部分長者會在家中養老，社區需要利用各種智慧科技和管理系統，創造優質的樂齡生活。foodpanda 對於這個公益計畫的支持，為共餐服務系統注入更專業的管理與服務，相信有了foodpanda的加入，能夠創造出社區共餐的示範體制。 」

東海⼤學社會責任辦公室結合對味好食團隊，成立現代化的烹飪廚房，除了讓學⽣可以吃的營養健康，也讓校園廚房有更多能量⽀援優質的銀髮餐、社福餐等社會責任。今年結合學⽣創造⼒與外送平台龍頭foodpanda合作，供應超優質老⼈共餐服務，八月率先從西屯區的福瑞社區開始，提供每周一次的送餐服務，未來將擴大服務至六個社區，預計造福上千名長者。

foodpanda 善盡社會企業責任，除了推出銀髮好食外送服務，更與包括中華安得烈慈善協會、華山基金會和老五老基金會等多個公益團體合作，除了募集資源幫助弱勢、協助老人送餐，更與樂齡學堂合作開立銀髮族訂餐教學課程，希望銀髮族能透過foodpanda體驗更便利的生活，運用科技力打造高齡友善社會，以多元方式回饋在地社區。

(科技)