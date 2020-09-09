金鐘主持吳奕蓉離開15年新聞主播工作，2018年轉戰節目主持，去年以《幕後有意思》拿下金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎，今年再度以《花漾同學會》同獎項，還以迷你劇集《大桔大利 闔家平安》入圍女主角獎，主持、演戲雙料入圍。被同樣入圍女主角獎的好友謝盈萱虧說：「主持跟表演都入圍，真的不給人飯吃了」。謝盈萱在演出舞台劇《我記得》時，因演出角色向吳奕蓉詢問過新聞播報事宜，兩人也因此成為朋友，面對謝盈萱的調侃，吳奕蓉趁機表白說，「跟影后一起入圍已無憾」。

吳奕蓉今年雙料入圍，認為「主持人獎有舜哥（許效舜），女主角獎有謝盈萱，對於得獎沒有很重得失心，入圍就很開心」。而她去年以《幕後》奪金鐘，當時節目要體驗當演員，才認識擔任舞台劇導演的老公，老公更在交往第4天，就提議在她生日當天結婚，原因是，吳奕蓉的弟弟3年前因癲癇發作意外離世，告別式就在她生日當天，自此她再也不過生日，老公卻提議「結婚選在妳生日，希望把這件事蓋掉」，讓吳奕蓉聽了直呼「他很會」。兩人認識加交往半年、去年5月登記結婚，至今1年多，她笑說「現在還沒有很熟」。

去年奪金鐘主持人獎的吳奕蓉，今年雙料入圍金鐘獎。（粘耿豪攝）

吳奕蓉說，日前老公在嘉義開車到一半，突然忘記方向，讓身旁團員嚇傻，趕緊住院榮總觀察、做檢查，住院40幾天她都在醫院陪老公治療，目前已趨穩定，也盡量不要工作太累，老公也改變作息，成為晨型人。她提到老公在劇場工作，常忙到半夜才回家，剛結婚半年很難適應，有時早上起床看到「老公累到睡在二樓地板」，跟先前談戀愛時完全不一樣，一度心想「為何要結婚？」，但也因為老公身體出狀況，他也開始懂得將事情交由其他人幫忙。

吳奕蓉戲劇處女秀就挑大樑擔任女主角，劇中幫弱智兒子自慰、跟前夫及公司主管有床戲、被壞人侵犯、被潑滿頭紅漆，辛辣情節一次演齊，劇情尺度破表到不敢讓父母看，反倒是3月播出後，被親友看到轉述媽媽。老公則認為她和劇中角色很像，身邊親友也笑說她是「被主播耽誤的演員」。劇中角色經歷慘澹，她認為這次入圍「我也曾懷疑，可能誰來演都會入圍吧，這部戲太難了」，更直言若未來沒機會演戲「我還是很賺，因為什麼都嘗試過」。

吳奕蓉認為10幾年來的主播工作，無形中強化她的心理素質、臨危不亂。她笑說好在有媒體訓練，讓她即使在戲劇表演領域菜得要命，也能儘量讓人看不出心慌與自我質疑。吳奕蓉表示，有一場戲是要在眾多工作人員面前，演出獨自傷心然後落淚，導演要她先哭30分鐘後「那個情緒才是他要的」。雖自己是素人，他感謝導演給演員空間大，也感謝表演指導專業又保護演員，像是拍強暴戲前，貼心幫演員準備安全褲防護。

至於紅毯禮服，她去年穿平口綁帶禮服，因不斷往下滑、工作人員綁太緊，上台領獎時胸部太憋，被網友說太「胸」，笑說再也不選平口禮服。《大桔大利 闔家平安》由林志儒執導，吳奕蓉、彭浩秦、江承益、官賢妹、范姜泰基主演，12日晚間九點將於客家電視頻道再次播映。

吳奕蓉離開15年新聞主播工作轉主持、戲劇表現亮眼。（粘耿豪攝）

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