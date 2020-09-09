嘉義縣水上鄉柳新村美上美社照C據點9日由縣長翁章梁等人舉行揭牌儀式。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉柳新村美上美社照C據點每周3天提供社區長輩照顧服務。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉柳新村美上美社照C據點每周3天提供社區長輩照顧服務。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉柳新村美上美社照C據點9日由縣長翁章梁等人舉行揭牌儀式，翁章梁除肯定地方的付出，也說他上任初期，全縣357個村里照顧老人的據點覆蓋率為43％，經過1年多努力已增加到57％，未來2年將朝向65至70％目標持續邁進。

為服務柳新地區的老人家，美上美關懷協會理事長林光輝、柳新村長陳皇如今年5月接辦社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站，每周3天提供社區長輩照顧服務，今美上美社照C據點由翁章梁、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭、楊秀琴和地方各界主持揭牌，正式加入水上鄉第21個長照據點服務行列。

截至今年8月，嘉義縣老人人口比例20.08％，為本島最高，目前嘉義縣有186個C級巷弄長照站，加上長青活力站和老人食堂，老人照顧據點，村里涵蓋率有57％，翁章梁說，嘉縣還有43％的村里未設有據點，他還會繼續打拚，繼續努力。

翁章梁期盼經營團隊美上美關懷協會加入長照2.0服務行列後，能提供水上地區老勢大更優質完善的長照服務，更強調，經營一個老人照顧據點很不簡單，光靠政府資源絕對辦不起來，必須由村長、社區理事長和各級幹部號召社區志工無私奉獻，期許每一個據點都可以愈辦愈好，成為老人家依靠的天堂。

(中時 )