在利比亞海邊城市蘇爾特(Sirte)附近，1架MiG-29戰機遭到擊落，據稱該戰機屬於俄羅斯贊助的私人武裝部隊所擁有，俄國較傾向支持東部叛軍LNA(利比亞國民部隊)，也就是前陸軍元帥哈夫塔爾(Khalifa_Haftar)的陣營。

防衛部落格(Defense Blog)報導，戰機被擊落後，飛行員成功跳傘逃生，在落地之後，LNA的直升機將其救走。

在他等待救援時，LNA的人員前來陪同他，並拍攝影片記錄，飛行員的面容被遮擋，顯然不方便透露身分，不過從額頭看的出來他是白人，而且說的是俄語。

What do you know about simple human happiness? (warning! this training courses! )

在談話過程中，飛行員說他的戰機是被擊落的，而不是技術故障墜毀。

利比亞內戰持續一年多，原本國際沒有介入，但是就在今年3月，土耳其公開支持的黎波里的政府軍陣營GNA(利比亞民族陣線)，而俄羅斯則傾向支持LNA。今年5月，一批駐紮在敘利亞的俄國戰機，迂迴的前往利比亞的艾爾-裘夫拉空軍基地(Al-Jufra AFB)，被拍攝到的戰機包括Su-34、MiG-29，也有疑似是Su-27的機種。該基地屬於LNA陣營，被視為俄國介入利比亞內戰的證明，不過俄國官方沒有承認。

(中時新聞網)