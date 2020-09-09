彰化縣消費者保護專線電話熱爆，詢問要換口罩。（吳敏菁攝）

三合院竟成為「國家隊」醫療口罩供應大廠。（民眾提供／吳敏菁攝）

「我們戴的口罩安全嗎？」南投地檢署據報，9日又在彰化縣境內查獲「富達實業社」，涉嫌冒用國家隊口罩「宏瑋」公司外包裝上架銷售，初步清查至少偽造61萬多片，售出數十萬片；彰化縣政府消費保護專線今天電話數十通，紛紛打電話問怎麼換口罩。

這次查獲偽造口罩的「富達實業社」隱身在和美鎮一般三合院的傳統住宅，完全沒有任何口罩「生產設備」，無法申請合法販售醫療口罩，竟然向兩家以上的口罩製造業廠進貨之後，再進行加工、換上包裝，偽造成「國家隊」醫療口罩來上市圖利，讓人直呼離譜，更大感恐怕。

有夠夭壽啊！一般傳統家庭加工廠，沒有生產設備，卻搖身一變、變成守護「全民健康」，偽造成「國家隊」醫療口罩供應大廠，讓彰化人都震驚了，不知道戴得口罩安不安全。

彰化縣政府消保官林秀蓮表示，對於熱線不斷詢問換口罩，回答在哪裡買的，你就可以去找原本的，因為他跟你有消費契約，跟誰買的，就跟誰換，消保法裡面的企業經營者本來就包括製造商、經銷商這些都是要負責任。如果對方不肯換，可以打1950申訴或者，可以直接到行政院消費者保護會網站上去寫線上申訴。

林秀蓮表示，必須是線上申訴裡面有業者的電話，才有辦法發公文，請業者針對後續去做處理，目前尚未接到有反映業者不換口罩的。

彰化縣消費保護專線表示，之前有人反映口罩上面都沒有任何圖示，希望換口罩，都是回覆，如果認為可能是非醫療的口罩，卻是用醫療的口罩價格買的，就可以去找本來的藥局或原本的地方換，目前仍維持一樣的處理方式。

目前劉姓負責人已被法院裁定羈押禁見，彰化縣政府消保專線表示，業者已觸犯詐欺、偽造文書和藥事法等罪嫌，由司法單位偵辦中，向「富達」進貨的銷售業者，可以直接向該公司辦理退貨和求償。

(中時 )