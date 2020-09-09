新北市衛生局9月9日起在全市94處公園推出「公園累點趣」、「公園打卡集步趣」、「找尋彩蛋大作戰」等活動。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

新北動健康APP升級3.0，衛生局結合GPS定位及打卡遊戲，9月9日起在全市94處公園推出「公園累點趣」、「公園打卡集步趣」、「找尋彩蛋大作戰」等活動，民眾只要前往公園打卡、玩遊戲，就可得到5點健康幣，集幣後可抽泡腳機、按摩器和健身車等大獎，盼鼓勵長者多運動、紀錄健康狀況。

新北市衛生局長陳潤秋表示，衛生局5月推出「遇健新北 好康擊點」活動，送出健康早餐、觀光工廠、運動體驗等好禮6萬7000份，頗獲好評，加碼推出「公園累點趣」、「公園打卡集步趣」、「找尋彩蛋大作戰」等活動，整合全市94處公園，9日起至11月30日止，每天只要前往公園打卡、玩遊戲，就可得到最多5點健康幣，盼鼓勵長者一起「動起來」。

陳潤秋說明，每日公園打卡1次可獲得2點健康幣，蒐集該公園內3處金幣地標可獲得1點健康幣，每日最多5點健康幣，集幣後還可抽泡腳機、腿部按摩機、健身車等，獎項豐富。

新北市長侯友宜表示，94處公園涵蓋新北市特色共融、全齡到鄰里公園，結合GPS定位及打卡遊戲，鼓勵長者利用公園器材訓練腿部，增強下肢肌耐力，活動老少閒宜。

(中時 )